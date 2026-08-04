Sjuksköterska till Infektionsmottagningen, Danderyds Sjukhus
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-08-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du legitimerad sjuksköterska med ett intresse för infektionssjukdomar? Nu finns en unik möjlighet att bli en del av vårt välfungerande team på infektionsmottagningen. Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
På infektionsmottagningen tar vi emot patienter med olika infektionsdiagnoser. De allra flesta av våra patienter kommer på remiss från andra vårdgivare.
Vi har också en subakut mottagning för patienter som är bedömda på akutmottagningen eller på vårdcentral och som behöver träffa en infektionsläkare.
Vi har Region Stockholms enda mottagning för MRSA-patienter.
Här arbetar sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans med läkare och sekreterare. Vi är ett välfungerande, flexibelt och positivt gäng som värdesätter alla i teamet.
Vi är en personalgrupp med hög kompetens och erfarenhet som vi gärna delar med oss av.
Arbetsbeskrivning
Vi erbjuder en tjänst som kombinerar självständigt arbete med varierande och utvecklande uppgifter inom infektionsvården.
På infektionsmottagningen kommer du att arbeta med patienter som har diagnoser som hepatit, latent tuberkulos, akuta infektioner och MRSA. Du har som sjuksköterska egna patientbesök. I arbetet på mottagningen ingår också administrativa arbetsuppgifter och det ingår telefonrådgivning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi önskar att du har minst två års erfarenhet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av infektion samt mottagningsarbete men detta är inget krav.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel, tycker om att utvecklas och lära dig nya saker. Du tycker om att arbeta i ett team men är också självständig och tar egna initiativ. Du strävar efter hög kvalitet och ser alltid till patientens bästa. Du är en positiv arbetskamrat som bidrar med glädje till arbetsplatsen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Tillsvidareanställning, heltid, måndag-fredag.
Ansökan
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4700 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer att trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling.
Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Här kan du läsa mer om Danderyds sjukhus
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds Sjukhus AB, Internmedicin och Infektion Kontakt
Sofia Lindell 0812359234 Jobbnummer
10021150