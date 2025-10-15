Sjuksköterska till infektionsmottagning med rotation mot avdelning
Infektionsmottagningen är den enhet i Region Gävleborg som handlägger komplicerade infektionspatienter som till exempel tuberkulos, multiresistenta bakterier och blodsmittor som hepatiter och HIV. Vi bedriver poliklinisk vård med dagverksamhet där patienterna behandlas med intravenös antibiotika och med immunglobuliner.
Arbetsuppgifterna innefattar arbete på infektionsmottagningen men också på infektionsavdelning 120 genom så kallad rotationstjänstgöring. Huvuddelen av arbetet utförs på mottagningen men cirka 20 procent av arbetstiden sker på avdelningen, vilket motsvarar i snitt en vecka per månad. Arbetet på avdelningen omfattar både kvällstjänstgöring och arbete två helgpass per fem veckor. Nattjänstgöring ingår inte.
På mottagningen är du som sjuksköterska en del av ett team med annan vårdpersonal. Du bedriver självständig mottagningsverksamhet där du handlägger patienter och har egna ansvarsområden. Arbetsuppgifterna utgår från patientens behov och du utför självständiga bedömningar, men alltid med möjlighet till stöd och samråd med övrig vårdpersonal. Från läkarsidan finns ett gott stöd att få från erfarna infektionsspecialister. Undervisningsviljan är hög och arbetsklimatet inbjuder till lärande.
På avdelningen är du omvårdnadsansvarig för ditt vårdlag tillsammans med en undersköterska. Du samordnar både medicinska- och omvårdnadsfrågor tillsammans med läkare, andra sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. På avdelningen finns även stödfunktioner som koordinator, vårdplanerare, vårdenhetschef, biträdande vårdenhetschef och chefssekreterare som är behjälpliga i det dagliga arbetet och i den mer långsiktiga planeringen.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• provtagning, behandling, såromläggning och andra omvårdnadsinsatser
• iordningställande och administrering av läkemedel, antibiotika och vacciner
• områdesansvar med självständig planering och uppföljning av mottagningspatienter
• planering och samordning för fortsatta insatser i hemmet tillsammans med avdelningens vårdplanerare.
Hos oss får du
• ett roligt och ständigt utvecklande arbete inom ett av sjukvårdens mest spännande områden
• vara en del av vårt engagerade team med god sammanhållning där vi välkomnar frågor och ser det som en del i daglig utveckling
• fyra veckors introduktion med en egen mentor som stöttar dig på arbetsplatsen
• möjlighet till både intern och extern vidareutbildning.
Vi söker dig som uppskattar ett varierat arbete i en tempofylld och lärorik miljö. Du ska kunna arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Arbetet kräver att du har förmågan att strukturera, organisera och prioritera för att kunna driva ditt arbete vidare på ett effektivt sätt. Vi söker både dig som är ny i din roll och dig som har arbetat en längre tid.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med behörighet att jobba inom svensk sjukvård
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Tidigare erfarenheter av arbete inom infektionssjukvård och/eller annan vård av akut sjuka patienter är meriterande.
Om intresse finns för studiebesök så hör av dig till kontaktperson i annonsen.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
