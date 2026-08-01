Sjuksköterska till Infektionsmottagning i Malmö med uppdrag Sprututbytet
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-08-01
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Vill du bli en del av ett engagerat och motiverat team som arbetar för patienternas bästa och verksamhetens utveckling? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Verksamhetsområde (VO) infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus (Sus) består av cirka 330 medarbetare och bedriver specialiserad vård inom infektionssjukdomar och immunbrist. Verksamheten har en avdelning i Lund och två i Malmö. Vi har mottagning, sprutbyte och administration samt bedriver en stor konsultverksamhet på Sus och inom regionen. VO:t har breda kontaktytor med övriga verksamheter inom sjukhuset, men också med andra aktörer inom hälso- och sjukvården såsom smittskydd Skåne, vårdhygien och klinisk mikrobiologi samt universitet och högskolor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till oss på infektionsmottagningen med uppdrag inom Sprututbytet för ett vikariat som sträcker sig över ett år.
Sprututbytets två huvudsyften i enlighet med sprututbyteslagen är att förhindra blodsmitta och kurativt verka för drogfrihet. Du arbetar i team tillsammans med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator och barnmorska. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är handläggning av infektioner i målgruppen. Här ingår bakteriella infektioner som hud- och mjukdelsinfektioner samt virusinfektioner som hepatit C. I arbetsuppgifterna ingår att informera om smittorisker och skydd mot smitta, informera om risker med injektionsbruk av droger och skadligt bruk av alkohol. Arbetsuppgifterna omfattar även utdelning av sprutor och kanyler, motiverande och stödjande samtal, såromläggningar, provtagning samt vaccinationer. Under terminerna genomförs också uppsökande verksamhet på akutboende i Malmö stad. Vi bedriver även ett nära samarbete med andra myndigheter och frivilligorganisationer.
På infektionsmottagningen består arbetsuppgifterna av sjuksköterskeledd mottagning för olika diagnosgrupper och telefonrådgivning. Det förekommer både tidsbokad och akut mottagningsverksamhet för vuxna. Här träffar du bland annat patienter med hepatit, HIV, tuberkulos, MRSA, tropiska infektioner och inte minst akuta infektionssjukdomar såsom sepsis, pneumoni och influensa.
Dina huvudsakliga uppdrag är att arbeta på Sprututbytet, men arbete vid infektionsmottagningen kan förekomma. Tjänsten avser en kombinationstjänst med helgtjänstgöring på en av våra infektionsavdelningar i Malmö. Kvalifikationer
Vi söker dig som är sjuksköterska med några års erfarenhet inom yrket och med erfarenhet från psykosocialt arbete samt kunskap om och erfarenhet av arbete med personer med skadligt bruk och beroende.
Vi ser gärna att du trivs i teamarbete och vill bidra till en god arbetsmiljö där alla känner arbetsglädje. Vidare känner du ett stort engagemang för såväl det patientnära arbetet som verksamhetens utveckling. Ditt synsätt präglas av omtanke om människor och ett gott bemötande är en självklarhet för dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
När det kommer till de formella kraven är du legitimerad sjuksköterska med behörighet till att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Tycker du att detta verkar spännande, utvecklande och vill arbeta i en härlig arbetsgrupp med varierande arbetsuppgifter, då är du välkommen med din ansökan. Vi använder oss av löpande urval. Vi ser fram emot just din ansökan!
Hos oss ligger lönen för den här rollen mellan 32 000 och 48 000 kronor, beroende på hur lång och relevant erfarenhet du har. Samtliga på enheten har minst några års erfarenhet, vilket innebär att du med ett par års erfarenhet normalt sett hamnar i den nedre delen av spannet, medan en mer senior profil ligger högre.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
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205 02 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Områdeschef VO infektionssjukdomar
Carita Hedar carita.hedar@skane.se 040-33 18 42 Jobbnummer
10017734