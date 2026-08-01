Sjuksköterska till Infektionsmottagning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-08-01
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Söker du en utvecklande roll i en dynamisk och kompetent arbetsgrupp med varierande arbetsuppgifter? Då ska du söka till oss!
Verksamhetsområde (VO) infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus (Sus) bedriver verksamhet i både Lund och Malmö och ansvarar för vård av patienter med infektions- och immunbristsjukdomar. I Lund finns en vårdavdelning med 24 vårdplatser, medan verksamheten i Malmö omfattar två avdelningar med totalt 39 vårdplatser. Mottagningsverksamhet och sprututbytesprogram finns på båda orterna, liksom en administrativ enhet.
Mottagningens team består i dagsläget av fem sjuksköterskor, två undersköterskor, två forskningssjuksköterskor, tre medicinska sekreterare, en enhetsansvarig läkare samt kurator.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Arbetet på mottagningen innefattar sjuksköterskeledd mottagning för olika diagnosgrupper samt telefonrådgivning. Verksamheten omfattar både planerade besök och viss akut mottagning för vuxna patienter. Du möter patienter med bland annat hepatit, hiv, tuberkulos, MRSA och tropiska infektioner, samt akuta tillstånd såsom covid-19, sepsis, pneumoni och influensa.
Arbetet präglas av variation då sjukdomspanoramat ofta är säsongsberoende, samtidigt som nya och ovanliga infektionssjukdomar kontinuerligt ställer krav på flexibilitet och utveckling.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Egen sjuksköterskemottagning
• Handläggning av patienter med olika tillstånd av infektionssjukdomar
• Provtagning och läkemedelsadministrering
• Telefonrådgivning
• Planering och uppföljning av patientbesök
Du medverkar även i läkarmottagningar, exempelvis vid handläggning av subakuta patienter, lumbalpunktioner, såromläggningar samt andra förekommande arbetsuppgifter inom mottagningsverksamheten. Tjänsten avser en kombinationstjänst med helgtjänstgöring på en av vår infektionsavdelning i Lund.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Vi söker dig som trivs i teamarbete och aktivt vill bidra till en god arbetsmiljö präglad av samarbete, engagemang och arbetsglädje. Du har ett genuint intresse för patientnära arbete och verksamhetsutveckling. Ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen att skicka in din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332453". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 50 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Områdeschef VO infektionssjukdomar
Carita Hedar carita.hedar@skane.se 040-33 18 42 Jobbnummer
10017745