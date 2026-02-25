Sjuksköterska till Infektionsavdelningen, Sunderby sjukhus
2026-02-25
Vill du bli en del i en kompetent, driven och härlig arbetsgrupp? Vi söker legitimerade sjuksköterskor som har ett intresse för infektionssjukvård och omvårdnad.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du är specialistsjuksköterska och läst infektionssjukvård 60hp, Infektionssjukvård 15hp. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic och arbete inom slutenvård är meriterande för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har förmåga att förstå andra människors perspektiv samtidigt som du ser helheter och fattar beslut utifrån både din roll och verksamhetens bästa.
Det här får du arbeta med
På avdelningen arbetar du som sjuksköterska i team med erfarna undersköterskor och läkare samt med andra yrkeskategorier - med patienten i fokus. I arbetsgruppen har vi en god sammanhållning, vi hjälper varandra och värderar utveckling och arbetsglädje högt.
Som sjuksköterska på infektionsavdelningen ansvarar du för vården av patienter med varierande övervakningsbehov tillsammans med dina undersköterskor. Våra patienter har ett växlande omvårdnadsbehov som ger ett varierande arbetstempo med stundtals snabba förändringar i patienternas mående. Här är ingen dag den andra lik. Som sjuksköterska så ansvarar du för att leda och fördela arbetet inom teamet och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för en god arbetsmiljö.
Du kommer att lära dig mycket om smittsamma såväl som icke smittsamma infektionssjukdomar. Vi vårdar patienter med vanligt förekommande sjukdomar som till exempel pneumoni och urinvägsinfektion, men även patienter med hepatiter, malaria, infektioner på hjärtklaffar, i skelett och hjärna. Du kommer att bli expert på smittvägar och vårdhygien och du kommer att möta patienter från hela världen.
Det här erbjuder vi dig
• En unik möjlighet att vara med för att expandera vår befintliga vårdavdelning till större skala
• En anpassad och strukturerad inskolning
• Internutbildningar och andra möjligheter att fördjupa sina kunskaper inom infektionssjukdomar
• En närvarande och engagerad chef
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dag/kväll/helg. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Ann Storm Johansson ann.t.johansson@norrbotten.se 0920-282035 Jobbnummer
9762156