Sjuksköterska till Infektionsavdelningen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2025-11-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
I november ökar vi upp Infektionsavdelningens vårdplatser. Nu har du möjligheten att förstärka vårt arbetslag till nyöppnandet av en expanderande infektionsavdelning. Vill du bli en del i en kompetent, driven och härlig arbetsgrupp? Vi söker dig som har ett intresse för infektionssjukvård och omvårdnad.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser det som meriterande om du har utbildning inom infektionssjukvård och/eller erfarenhet av arbete på infektionssjukvårdsavdelning. Det ses även som en merit om du har kunskap i journalsystemet Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person ser vi att du är strukturerad och självgående. Du tar ansvar för din uppgift, du kan planera, prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och ser till att driva dina processer framåt. Vi ser även att du har en empatisk förmåga där du kan förstå andra människors perspektiv, du har även en helhetssyn som gör att du tar hänsyn till verksamhetens bästa i dina ageranden och beslut.
Det här får du arbeta medPå infektionsavdelningen arbetar du som sjuksköterska i team tillsammans med erfarna undersköterskor, läkare och andra yrkeskategorier - alltid med patienten i fokus. I arbetsgruppen råder en god sammanhållning där vi stöttar varandra och värdesätter både utveckling och arbetsglädje högt. Du ansvarar för vården av patienter med varierande övervakningsbehov, i nära samarbete med undersköterskor. Patienternas omvårdnadsbehov skiftar, vilket innebär ett omväxlande arbetstempo och ibland snabba förändringar i hälsotillståndet - här är ingen dag den andra lik. Du leder och fördelar arbetet inom teamet och bidrar, tillsammans med dina kollegor, till en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om både smittsamma och icke smittsamma infektionssjukdomar. Vi vårdar patienter med vanliga diagnoser som pneumoni och urinvägsinfektion, men också mer komplexa tillstånd som hepatiter, malaria samt infektioner i hjärtklaffar, skelett och hjärna. Du kommer att utveckla expertis inom smittvägar och vårdhygien, och möta patienter från hela världen.
Det här erbjuder vi dig- En unik möjlighet att vara med för att expandera vår befintliga vårdavdelning till större skala
• En anpassad och strukturerad inskolning
• Internutbildningar och andra möjligheter att fördjupa sina kunskaper inom infektionssjukdomar
• En närvarande och engagerad chef
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlag till dag, kväll och helg. Tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Ann Johansson ann.t.johansson@norrbotten.se 0920-282035 Jobbnummer
9591334