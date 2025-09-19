Sjuksköterska till Infektionsavdelningen, Sunderby Sjukhus
2025-09-19
I november ökar vi upp Infektionsavdelningens vårdplatser. Nu har du möjligheten att förstärka vårt arbetslag till nyöppnandet av en expanderande infektionsavdelning. Vill du bli en del i en kompetent, driven och härlig arbetsgrupp? Vi söker dig som har ett intresse för infektionssjukvård och omvårdnad.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du har ett genuint intresse för infektionssjukvård och omvårdnad, och trivs i en miljö där samarbete och engagemang står i fokus. Har du tidigare arbetat inom slutenvård eller har erfarenhet av journalsystemet Cosmic ser vi det som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att passa in i vårt team ser vi gärna att du är strukturerad och kvalitetsmedveten, har en god empatisk förmåga och en helhetsyn i ditt arbete.
Det här får du arbeta med
På infektionsavdelningen arbetar du som sjuksköterska i team tillsammans med erfarna undersköterskor, läkare och andra yrkeskategorier - alltid med patienten i fokus. I arbetsgruppen råder en god sammanhållning där vi stöttar varandra och värdesätter både utveckling och arbetsglädje högt. Du ansvarar för vården av patienter med varierande övervakningsbehov, i nära samarbete med undersköterskor. Patienternas omvårdnadsbehov skiftar, vilket innebär ett omväxlande arbetstempo och ibland snabba förändringar i hälsotillståndet - här är ingen dag den andra lik. Du leder och fördelar arbetet inom teamet och bidrar, tillsammans med dina kollegor, till en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om både smittsamma och icke smittsamma infektionssjukdomar. Vi vårdar patienter med vanliga diagnoser som pneumoni och urinvägsinfektion, men också mer komplexa tillstånd som hepatiter, malaria samt infektioner i hjärtklaffar, skelett och hjärna. Du kommer att utveckla expertis inom smittvägar och vårdhygien, och möta patienter från hela världen.
Det här erbjuder vi dig
• En unik möjlighet att vara med för att expandera vår befintliga vårdavdelning till större skala
• En anpassad och strukturerad inskolning
• Internutbildningar och andra möjligheter att fördjupa sina kunskaper inom infektionssjukdomar
• En närvarande och engagerad chef
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse, arbetstiden är förlagd dag/kväll och helg. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
Detta är ett heltidsjobb.
Region Norrbotten
Region Norrbotten
Enhetschef
