Sjuksköterska till Infektionsavdelning 61
Region Blekinge / Sjuksköterskejobb / Karlskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Karlskrona
Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som sjuksköterska hos oss på Infektionsavdelningen!
Tillsammans är vi ett härligt och kompetent gäng och har ett gott kollegialt stöd av varandra.
Är du positiv, flexibel och uppskattar att arbeta med varierande arbetsuppgifter kommer du att trivas hos oss.
Infektions- och hudkliniken är en klinik i ständig utveckling där vi utmanas av nya mål och vi värdesätter höga ambitioner, samarbete och ett gott skratt under arbetsdagen. Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat!
Om jobbet
På infektionsavdelningen tar vi hand om både unga och äldre patienter. Vi vårdar patienter med olika former av infektioner, till exempel lunginflammation, blodförgiftning, tuberkulos och covid-19. På avdelningen vårdas även inneliggande öron-, ögon- och hudpatienter. Vi arbetar tätt tillsammans i våra arbetslag som består av läkare, sjuksköterska och undersköterska och vi har patienten i fokus. På vår avdelning har vi även en koordinator, dagtid, som är ett stort stöd i det dagliga arbetet.
Som sjuksköterska hos oss får du en bred kompetens och utvecklas ständigt i din roll. Vi värdesätter dina idéer till utveckling, förändring och förbättring. Här har vi alla en gång varit nya och på infektions- och hudkliniken får du en trygg och grundlig introduktion i vår verksamhet. Möjligheten finns också att på arbetstid så småningom vidareutbilda sig och läsa 15 högskolepoäng inom infektionssjukdomar. Dessutom har vi kontinuerliga internutbildningar för att bredda kompetensen.
Vi erbjuder också friskvårdsbidrag, skobidrag och fri tillgång till gym i våra lokaler.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, natt och helg och vi använder oss av fasta scheman.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för infektionssjukdomar och vill bli en del av infektionsklinikens glada gäng och vara med och utveckla den framtida infektionssjukvården. Vi värdesätter en god samarbetsförmåga och flexibilitet samt att du är engagerad och positiv. Det är en stor fördel att ha förmågan att kunna prioritera mellan arbetsuppgifter och behålla lugnet i de situationer som kräver det. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning. Blankett 442.9.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
