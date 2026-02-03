Sjuksköterska till Infektionsavdelning 4 (I64)
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska som vill ha ett roligt och spännande jobb och de bästa kollegorna? Vår avdelning är en fantastisk arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor.
Arbetet är roligt och spännande men även utmanande då vi vårdar patienter med komplicerade infektionssjukdomar. Vi söker både dig som är intresserad av en tillsvidareanställning och dig som vill arbeta hos oss på vikariat.
Du erbjuds
en individuellt anpassad introduktion och utvecklingsplan
mentorsprogram samt stöd och pepp från erfarna kollegor
introduktionsutbildning i infektionssjukdomar och specifik omvårdnad vid infektionssjukdomar
kontinuerlig kompetensutveckling med utgångspunkt i Region Stockholms kompetensstege för sjuksköterskor
möjlighet till specialistutbildning inom Infektionssjukvård
aktivt deltagande i olika utvecklingsprojekt
möjlighet till rotation till andra avdelningar inom Tema ARM.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
På Infektionsavdelning 4 (I64) är arbetet och tempot varierande då vi vårdar patienter med komplicerade infektionssjukdomar som sepsis, svåra luftvägsinfektioner och infektioner i centrala nervsystemet, skelett, hud och mjukdelar. Vi har en fin sammanhållning på avdelningen och lägger stor vikt vid god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. Vi hjälper och stöttar varandra och har som mål att ge den bästa vården till våra patienter. Verksamhetsutveckling är en viktig del i vårt kortsiktiga och långsiktiga strategiska arbete och vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och omvårdnadsutveckling.
Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar exempelvis läkemedelshantering, handhavande av centrala infarter och dränage, arteriell och venös blodprovtagning och handhavande av medicinteknisk utrustning såsom övervak och Optiflow/Högflödessyrgasbehandling.
Vi söker flera medarbetare för tillsvidareanställning samt graviditetsvikariat. Graviditetsvikariaten avser perioden mars 2026 till och med december 2027.
Här kommer en länk till en artikel där sjuksköterska Ida berättar om hur det är att arbeta hos oss: Teamarbete med högt i tak - Framtidens Karriär - Sjuksköterska
Vi söker dig som
är positiv och driven och intresserad av omvårdnad och omvårdnadsutveckling
tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar
arbetar bra med andra människor och värnar om ett gott arbetsklimat
ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom infektionssjukvård och/eller akutsjukvård
Examen från Specialistsjuksköterskeprogram i Infektionssjukvård
Om rekryteringsprocessen
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/781". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Tema Akut och Reparativ Medicin, OO Akut Reparativ Medicin Huddinge Kontakt
Narges Friberg 0725981492 Jobbnummer
9720583