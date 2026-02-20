Sjuksköterska till Infektionsavdelning 3 i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-02-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde infektionssjukdomar bedriver specialistsjukvård inom område infektionssjukdomar i Malmö och Lund. Verksamheten har både slutenvård och öppenvårdsverksamhet.
Infektionsavdelning 3 i Malmö har 25 slutenvårdsplatser. Hos oss värdesätter vi en bra vård- och arbetsmiljö med ett gott samarbete mellan alla parter på avdelningen såväl patient, anhöriga som personal. Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
På Infektionsavdelning 3 vårdar, utreder och behandlar vi patienter med många olika typer av infektionssjukdomar. Exempel på detta kan vara sepsis, pneumoni, endokardit och tuberkulos. Många av diagnoserna lyder under smittskyddslagen och merparten av patienterna som vårdas hos oss kommer in akut.
Som sjuksköterska arbetar du i team tillsammans med undersköterskor och läkare. På avdelningen tjänstgör även fysioterapeut, arbetsterapeut, farmaceut, medicinisk sekreterare, kurator och dietist. Tillsammans med teamet ansvarar du för att patienten får den basala och specifika omvårdnad som krävs.
Då vi arbetar löpande med kompetensutveckling ser vi gärna att du som medarbetare är delaktig i utvecklingen av vår verksamhet. På avdelningen har vi regelbundna utbildningar inom infektionssjukvård och andra områden som berör vår verksamhet.
Vill du vara med och driva samt utveckla vår verksamhet framåt? Då är du varmt välkommen till oss! Hos oss erbjuds du ett varierande och spännande arbete där du får möjligheten utvecklas i din yrkesroll.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Tidigare erfarenhet från avdelningsarbete och/eller akut- och infektionssjukvård är meriterande för tjänsten.
Som person har du ett positivt förhållningssätt och lätt för att samarbeta. Det är viktigt att du kan planera och prioritera ditt arbete. Du har ett flexibelt förhållningssätt och lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Arbetet ställer krav på engagemang och god servicekänsla, därför väger personlig lämplighet tungt.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
josefin.csaszar@skane.se
Josefin Csaszar, Enhetschef 040-33 78 93 Jobbnummer
9753497