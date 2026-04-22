Sjuksköterska till infektions- och lungavdelningen
Infektions- och lungavdelningen, EskilstunaPubliceringsdatum2026-04-22Om företaget
Infektions- och lungkliniken är en länsklinik med verksamhet inom infektions- och lungsjukdomar samt specialiserad vuxenallergi. På vår slutenvårdsavdelning har vi 18 fastställda vårdplatser och på dessa vårdar vi vuxna patienter med både akuta och kroniska sjukdomstillstånd samt vissa barn.
Vi arbetar i vårdlag där varje vårdlag har 6-7 patienter. Vi arbetar i team med undersköterskor och läkare. Vi har paramedicinsk personal kopplad till avdelningen, måltidsvärdar samt farmaceutiskt stöd. Hos oss har förändrings- och utvecklingsarbete stor betydelse och vi arbetar för att alla ska känna sig delaktiga i verksamhetens mål. Arbetsuppgifter
Hos oss bedrivs vård dygnet runt och vi tar emot våra patienter från regionens akutmottagningar, specialistmottagningar samt från andra regioner. Som sjuksköterska hos oss är du den som leder, prioriterar och utvärderar omvårdnadsarbetet samt att hantera läkemedel. Medicintekniska moment som hantering av trakeostomi, ventilator, högflödesbehandling och dränage ingår också. I arbetet ingår att handleda studenter och ny personal tillsammans med våra huvudhandledare. Då vi vårdar både kroniska och akuta tillstånd kan arbetet och tempot växla under arbetspassets gång.
Vill du vara en del av teamet där allas erfarenhet och kompetens bidrar till att patienterna får så god vård som möjligt? Sök då till oss!
Din kompetens
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska. Det ses som meriterande om du har tidigare erfarenhet från slutenvårdsarbete.
Vi ser att du är flexibel i att hantera varierande arbetsuppgifter och tillsammans med andra i ditt team behöver du prioritera och strukturera ditt arbete. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket då dokumentation och samtal ingår i arbetsuppgifterna.
Vi förväntar oss att du, liksom vi, sprider engagemang och glädje och att vi tillsammans arbetar aktivt med våra värderingar. Vi hoppas att du som söker har intresse för infektions- och lungsjukvård och att du vill utvecklas i din yrkesroll tillsammans med oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stöd för dig
Då du börjar arbeta hos oss kommer du att få en introduktion som är anpassad för dig. Det finns möjlighet för en introduktion på fem veckor, där fyra veckor är patientnära och en vecka är till för att hitta rutiner och träna på medicintekniska moment. Du kommer erbjudas en mentor för en ökad trygghet samt för att du ska utvecklas i din roll som sjuksköterska. Vi har vårdledare som arbetar med rutiner, förändringsarbeten och utbildningar.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är förlagda dag och kväll, vardag som helg. Nattarbete kan förekomma.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Camilla Järvinen, 070-522 82 49.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba med oss på infektions- och lungavdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-05-16.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Se våra förmåner
tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-298".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
