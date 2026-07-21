Sjuksköterska till Infektion avdelning 302 intermediärvård
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-07-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du arbeta med avancerad infektionssjukvård? Välkommen till avdelning 302!
Om verksamheten
Infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en spännande och dynamisk arbetsplats där vi kombinerar infektionssjukvård, forskning, undervisning och utveckling. Hos oss får du fördjupad kunskap om infektionssjukdomar, vårdhygien och smittskydd samt vara med och forma framtidens infektionssjukvård i en globaliserad värld.
Om avdelning 302
Enheten har 14 vårdplatser varav fyra är avsedda för intermediärvård och tio för allmän infektionssjukvård. Här vårdas vuxna patienter med ett brett spektrum av infektionstillstånd, ofta med snabbt föränderliga vårdbehov.
Vi samarbetar med akutmottagningen avseende ett speciellt sepsisspår, vilket innebär snabb och effektivt omhändertagande av patienter med allvarliga infektioner. Våra patienter kommer också via infektionsmottagningen, andra vårdavdelningar eller efter intensivvård.
Vad erbjuder vi dig?
Individanpassad introduktion med fyra veckors bredvidgång
En arbetsmiljö präglad av kompetens, engagemang och laganda
Ett omväxlande arbete med stora möjligheter att växa och utvecklas i sin yrkesroll
Vem söker vi?
Du är legitimerad sjuksköterska med intresse för infektionssjukvård
Erfarenhet av akutsjukvård, infektionssjukvård och/eller intermediärvård är meriterande – men din personliga lämplighet är viktigast
Intervjuer sker löpande – hör av dig så berättar vi mer!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kliniskt basår
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram.
Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Utländsk sjuksköterska/läkare
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-07-21Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Journalvägen 12 (visa karta
)
416 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,Infektion, Avdelning 302 intermediärvård Kontakt
Manfred Matela Vårdförbundet manfred.matela@vgregion.se 0313434290 Jobbnummer
10008347