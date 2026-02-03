Sjuksköterska till Inagården Tärnsjö
Personalkooperativet Inagården Ek. För. / Sjuksköterskejobb / Heby Visa alla sjuksköterskejobb i Heby
På Inagården i Tärnsjö erbjuder vi 20 vårdplatser - 16 inom SoL och 4 inom LSS.
Verksamheten präglas av ett nära samarbete mellan olika professioner, ett tydligt vårduppdrag och ett starkt fokus på trygghet, kvalitet och individanpassat stöd.
Som sjuksköterska hos oss har du en central och betydelsefull roll i verksamhetens HSL-arbete. Du ansvarar för att säkerställa en god och säker vård för våra klienter och arbetar både självständigt och i nära samverkan med övriga yrkesgrupper.
I rollen ingår bland annat:
Samordning och uppföljning av vårdprocesser.
Samverkan och uppföljning med externa vårdgivare.
Ombesörja läkemedelsbehandlingar och hantering, självständigt och genom delegering.
Samordna och förbereda ronder med verksamhetens psykiatriker.
Bidra med formell kompetens i det dagliga arbetet och i verksamhetens utveckling.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en liten och överblickbar verksamhet, där din kompetens verkligen gör skillnad och där det finns utrymme för både professionalitet, dialog och utveckling.
Om patientgruppen
Inagårdens patientgrupp består av vuxna personer med komplex beteendeproblematik och omfattande vård- och stödbehov. Många av våra klienter har neuropsykiatriska och/eller psykiatriska diagnoser, såsom autism, psykossjukdomar samt personlighets- och beteendestörningar. Det kan även förekomma samsjuklighet.
Som sjuksköterska hos oss möter du en patientgrupp där relationellt arbete, kontinuitet och medicinsk kompetens är avgörande för att skapa god vård och fungerande vardag för varje individ.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av yrket och som känner dig trygg i din professionella roll. Du har gärna arbetat inom liknande verksamhet, exempelvis HVB, LSS, psykiatri eller annan vård där samverkan och helhetssyn är centrala.
Det är meriterande om du är vidareutbildad psykiatrisjuksköterska, eller har erfarenhet av psykiatrisk vård och arbete med personer med komplex problematik.
Som person är du:
trygg, ansvarstagande och strukturerad
van vid att arbeta självständigt men uppskattar teamarbete
tydlig i din kommunikation och pedagogisk i handledning av personal
lösningsfokuserad och har förmåga att se både individens behov och verksamhetens helhet
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, bidra med din kompetens och vara en viktig del av verksamhetens utveckling.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalkooperativet Inagården Ek. För.
, http://www.inagarden.se
Kyrkvägen 10
740 45 TÄRNSJÖ
Personalkooperativet Inagården Ek Kontakt
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Alexander Vidén alexander.viden@inagarden.se 0292-699361
9720122