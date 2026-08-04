Sjuksköterska till idéburen äldreomsorg sökes
Andreas Ands Minne, Stiftelsen / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-08-04
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Stiftelsen Andreas and söker en sjuksköterska för provanställning/tillsvidareanställning.
Verksamheten ligger centralt i Luthagen och har bedrivit äldrevård i 100 år i idéburen form. Äldreboendet har 29 st omvårdnads platser.
Vi har en trevlig uppvuxen trädgård och boendet har en familjär atmosfär. Våra värdeord är småskalighet, kvalitet och omsorg.
Som sjuksköterska har du ansvar över att leda och samordna den medicinska vården och omvårdnaden. Bedömningar och handledning till vårdpersonal.
Du som ansöker är en god lagspelare då vi värdesätter teamarbetet mellan vård/köks personal - ssk och rehab högt. Erfarenhet inom palliativ vård eller geriatrik är meriterande.
Verksamheten har ordinarie sjuksköterska på plats dagtid må - sö. Vardagar arbetar du tillsammans med en sjuksköterskekollega. Viss helg tjänstgöring dagtid ingår.
Tjänstgöringsgrad deltid 80%.
Vårdpersonalen har delegering för medicin delning. I verksamheten arbetar koordinator (usk samordnare) , personalansvarig och it/vaktmästare. Vårdpersonalen ansvarar över omvårdnadsarbetet. Det finns anställd tvätt/textil ansvarig och lokalvårdare.
Vi har ett eget kök med kockar och serveringspersonal där maten lagas från grunden. Att sätta guldkant i vardagen i vår omsorg är något vi värdesätter. Vi anordnar dagliga aktiviteter och gärna tillsammans med god mat och dryck.
Vi hoppas du tycker arbetet låter intressant.
Varmt välkommen med din ansökan och kontakta Verksamhetschef Victoria Wiksten Bergqvist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: victoria.wiksten@andreasand.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska till Andreas And". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Andreas Ands Minne, Stiftelsen
, http://www.andreasand.se
Sturegatan 22 (visa karta
)
752 23 UPPSALA Kontakt
Verksamhetschef
Victoria Wiksten Bergqvist victoria.wiksten@andreasand.se 0704- 93 22 23 Jobbnummer
10020553