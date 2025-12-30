Sjuksköterska till Huvud-halskirurgisk avdelning
Vill du utvecklas som sjuksköterska inom högspecialiserad vård? Vi söker nu två sjuksköterskor till vårt arbetslag på en kirurgisk slutenvårdsavdelning för huvud hals.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en individuellt anpassad introduktion utifrån vårt introduktionsprogram och baserat på dina förkunskaper och förutsättningar
möjlighet att arbeta med innovativ högspecialiserad kirurgisk vård i framkant
fortbildning genom föreläsningar och utbildningar
samarbete med en klinisk omvårdnadsledare i det dagliga arbetet ett närvarande ledarskap av omvårdnadschef
upp till 5000 kr i friskvårdsbidrag, alternativt friskvårdstimme med 3500 kr i friskvårdsbidrag.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
B 10:17 en slutenvårdsavdelning med fokus på kirurgisk behandling av maligna och beningna sjukdomar inom huvud-hals. På avdelningen vårdas också olika onkologiska patienter i de fall plats saknas på andra avdelningar. Att arbeta inom högspecialiserad vård och kirurgi ger dig som sjuksköterska en unik möjlighet att utvecklas och bygga specialistkompetens.
Hos oss får du förmånen att arbeta med både huvud-hals cancer samt bli expert inom trakeostomivård - en kunskap som du kommer ha stor nytta av under hela din karriär.
Vi värdesätter varje medarbetares kompetens och styrkor och uppmuntrar till aktiv delaktighet i avdelningens utvecklingsarbete. Vårt mål är att fortsätta bygga en omvårdnadsstruktur där aktuell forskning ligger till grund för det kliniska arbetet.
Du blir en del av ett effektivt och engagerat team med hög läkartillgänglighet och nära interprofessionellt samarbete. Hos oss är det viktigt att du känner dig betydelsefull, har möjlighet att växa i din yrkesroll och får vara med på en arbetsplats som präglas av utveckling och arbetsglädje.
Schemat inkluderar dag, kväll och helgarbete.
Vi söker dig som
vill vara en del av världsledande kompetens samt bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag
vill ge bästa kapacitet och patientsäkerhet
uppskattar samarbete och ser värdet i att bidra till ett tryggt och starkt team
är flexibel och trivs i en miljö där arbetsuppgifterna kan variera och kräver god anpassningsförmåga
är stabil och har förmågan att behålla det professionella fokuset även i utmanande situationer
har en god kommunikativ förmåga och lyssnar in både patienter och kollegor på ett respektfullt och tydligt sätt.
Vill du få en fördjupad förståelse för vår verksamhet? Vi är öppna för att erbjuda hospiteringstillfällen där du får chansen att komma in i teamet och få en inblick i arbetet. Under en hospitering kommer du att få observera och delta i dagliga rutiner. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst två års erfarenhet inom yrket
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande:
Specialistsjuksköterska med inriktning kirurgi
Tidigare arbete med huvud- och halskirurgi
Tidigare arbete med trakeostomi.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-cancer/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
