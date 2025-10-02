Sjuksköterska till Husläkarmottagningen Täby centrum - vikariat
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Täby Visa alla sjuksköterskejobb i Täby
2025-10-02
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Täby
, Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Tyresö
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till oss! Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuds du?
En kompetent och drivande arbetsgrupp som behöver en engagerad, drivande och positiv sjuksköterska.
Vi sätter stort fokus och värde i att samarbeta och hjälpa varandra.
Din roll på vårdcentralen kommer att innebära roterande tjänstgöring på mottagningen; inklusive telefonrådgivning samt viss tjänstgöring på Hemsjukvården.
Vi erbjuder omväxlande arbetsuppgifter med goda möjligheter till utveckling.
Hos oss kommer du få väldigt fina kollegor, stor omtanke om varandra och nära till skratt kännetecknar gänget. Hos oss är det högt i tak och vi lär av varandra.
Våra yrkesprofessioner är distriktsläkare, kurator, distriktssjuksköterskor, undersköterskor och rehabiliteringskoordinator. Alla med samma ambition - Att vara vårdcentralen med stort hjärta!
Vem söker vi?
Vi vill att du ska vara genuint intresserad av att arbeta med äldre, multisjuka patienter. Du ska goda kunskaper och erfarenhet av kliniska bedömningar. Det är viktigt att du känner dig trygg och säker i din roll som sjuksköterska, därför vill vi att du ska ha arbetat som sjuksköterska minst 3 år.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha ansvarat för hypertonimottagning.
Vi lägger stor vikt att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att:
- Arbeta strukturerat
- Prioritera bland arbetsuppgifterna
- Arbeta självständigt
- Kommunicera och samarbeta med kollegor i teamet.
Självfallet har du alltid patienten i fokus och du värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet.
Vi använder oss av journalsystemet Take Care och vi ser gärna att du kan hantera detta system.
Anställning och ansökan
Tjänsten är ett vikariat på ca. 80 % i ett år från december 2025.
Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat.
Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Ninozka Uribe; ninozka.uribe@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Husläkarmottagningen Täby Centrum ligger i hjärtat av Täby Centrum. I mars flyttade vi in till nya lokaler i gallerian tillsammans med Mama mia och BVC . Vi har specialistläkare i allmänmedicin, utbildningsläkare, underläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, psykoterapeut och undersköterskor. Mottagningen har drygt 7000 listade patienter. Vårt gemensamma mål är att med engagemang, empati och kompetens kunna erbjuda en god och nära vård till alla patienter och kunna vara en trevlig arbetsplats för alla fina medarbetare.
Ett personligt bemötande av personal som du känner igen är en av grunderna i vår verksamhet. Vår verksamhet är miljöcertifierad och revideras årligen utifrån miljö och kvalitetsaspekter.
Husläkarmottagningen Täby Centrum är en del av Prima Vård. Publiceringsdatum2025-10-02Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/286". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Husläkarmottagningen Täby Centrum Jobbnummer
9538172