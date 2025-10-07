Sjuksköterska till hudsjukvården, Centralsjukhuset Karlstad
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2025-10-07
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Hudkliniken i Värmland söker sjuksköterska till ett vikariat.
Vi erbjuder ett kvalificerat och omväxlande arbete i en länsövergripande verksamhet med fokus på patientsäkerhet och samverkan.
Din arbetsplats
Hudsjukvården i Värmland har ett länsövergripande ansvar. Mottagningsverksamhet sker vid hud- och STI mottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad.
Inom hudsjukvården arbetar vi med hudsjukdomar som kräver specialiserad kunskap. Personalen består av barnmorska, kurator, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. Verksamheten har behandlingsenheter på fem olika orter i länet. Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar bland annat mottagningsarbete såsom att assistera vid undersökningar, mottagningsoperationer, ha egen sköterskemottagning samt arbete med telefonrådgivning och administration.
Vi söker nu en sjuksköterska för vikariat på minst åtta månader, med möjlighet till förlängning.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, meriterande är om du har erfarenhet av hudsjukvård.
Du tycker om att ta ansvar och arbeta tillsammans med övriga yrkesgrupper med fokus på hög patientsäkerhet och kvalitet. Du är flexibel, har ett gott bemötande och sätter patientens bästa i första hand. Du är trygg i din yrkesroll, har förmågan att arbeta självständigt och är intresserad av utvecklingsarbete utifrån din profession. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Urval sker löpande under ansökningstiden så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251996". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Hudmottagning, centralsjukhuset Karlstad, CSK Kontakt
Josefin Hellberg, avdelningschef 010-8315917 Jobbnummer
9545324