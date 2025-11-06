Sjuksköterska till Hudmottagningen Karlskrona
Infektions- och hudkliniken är en klinik i ständig utveckling där vi utmanas av nya mål och vi värdesätter höga ambitioner, samarbete och ett gott skratt under arbetsdagen.
Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat.
Kliniken har sin verksamhet väl samlad i en egen byggnad i Karlskrona samt en mindre hudmottagning i Karlshamn. Vi har ansvar för specialiserad vård inom hudsjukdomar, könssjukdomar och infektionssjukdomar både inom sluten- och öppenvård.
På hudmottagningen bedriver vi modern hudsjukvård med mottagning i Karlskrona och Karlshamn. Ambitionsnivån är hög avseende inflammatoriska hudsjukdomar och hudcancerbehandling. Vi bedriver en välutvecklad testverksamhet och har i samarbete med Skånes universitetssjukhus en yrkesdermatologisk filialmottagning i Karlshamn.
Om jobbet
Tjänsten innefattar mottagningsverksamhet innehållande egen sjuksköterskemottagning (för exempelvis psoriasispatienter och patienter med solskador), assistering vid läkarmottagning och hudoperationer, telefonrådgivning, lapptestning, svettmottagning med botoxinjektioner, ljus- och buckybehandling. Tjänstgöringen kan också innebära arbete med sexuellt överförbara sjukdomar varför erfarenhet och intresse för dessa sjukdomar är meriterande.
I tjänsten ingår också tjänstgöring som ansvarig sjuksköterska var 4:e helg på infektionsavdelning 61.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och det är önskvärt att du har erfarenhet av mottagningsarbete med data- och telefonvana. Att du tidigare har arbetat med Cosmic ser vi som positivt. Som person är du trygg i din yrkesroll, bekväm med att arbeta självständigt, noggrann och har en god samarbetsförmåga. Flexibel och serviceinriktad är också viktiga egenskaper för tjänsten. Din personliga lämplighet och sociala kompetens värderas högt.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning. Blankett 442.9
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Hälso- och sjukvården Region Blekinge
Carina Örn 0455-734441
