Sjuksköterska till Huddinge-Botkyrka beroendemottagning
2025-09-04
Beroendecentrum Stockholm är Sveriges största beroendeklinik. Vi erbjuder stöd och hjälp till personer som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Vår verksamhet innefattar akut- och heldygnsvård, lokal öppenvård och högspecialiserad vård. Vi är också en klinik som bedriver universitetssjukvård samt forskning och utbildning.
Med åren har Beroendecentrum Stockholm vunnit stor uppmärksamhet internationellt för detta arbete och är i dag en av Europas största kliniker för beroendevård sett till antalet besökare.
Brinner du för vårdutveckling och har ett intresse för beroendesjukdomar och psykiatrisk vård? Tillsammans med oss kan du göra skillnad för en av Stockholms mest utsatta grupper som lider av skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Vi söker nu en sjuksköterska till vår mottagning belägen på Huddinge Karolinska universitetssjukhus.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska har du ansvar för egna patienter och genomför, följer upp och utvärderar deras behandling i samråd med mottagningens läkare. Behandlingskontakterna är ofta långvariga med fokus på abstinensbehandlingar, utredningar och medicinsk behandling, tillsammans med psykoedukativa behandlingar och MI.
Vi arbetar med en helhetssyn på individen och samverkar därför aktivt med våra vårdgrannar för att uppnå detta. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och fäster stor vikt på vårdutveckling och forskning inom beroendevård. Publiceringsdatum2025-09-04Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning i psykiatri.
Erfarenhet av beroendevård
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att dokumentera i TakeCare är meriterande men inte ett krav.Dina personliga egenskaper
Som person ser vi att du är tydlig, strukturerad och resultatinriktad. Du har ett professionellt förhållningssätt och har en förmåga att motivera våra patienter till delaktighet i sin egen vård. Vi ser även att du är en person som drivs av utveckling och har förmåga att omsätta nya kunskaper i ditt dagliga arbete. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Ett stimulerande och omväxlande arbete med stort mått av eget ansvar så väl som arbete i grupp. Du erbjuds att arbeta i ett stöttande och ambitiöst arbetslag, med mycket kompetenta medarbetare. Vi utgår ifrån att du vill utvecklas i din profession och arbetar därför strukturerat utifrån kompetensmodeller för sjuksköterskor. Beroendecentrum Stockholm satsat stort på intern såväl som extern utbildning för våra sjuksköterskor.
Vi arbetar aktivt med hälsofrämjande arbetsplatser och vår personal har möjlighet till en timmes friskvård i veckan samt ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr/år.
Anställningsform
Tillsvidare, heltid. Provanställning kan komma att tillämpasÖvrig information
Urval och intervjuer genomförs löpande. Tillträde efter överenskommelse.
Beroendecentrum Stockholm tillämpar alkohol- och drogtest samt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret vid nyanställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
