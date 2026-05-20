Sjuksköterska till hud- och könsmottagningen
Region Gävleborg, VO Specialmedicin / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-05-20
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Specialmedicin i Gävle
, Sandviken
, Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Hud- och könsmottagningen i Gävle ligger i Tullhuset bara några minuters promenad från centralstationen. Vi bedriver både mottagningsverksamhet och poliklinisk operationsverksamhet samt är en modernt utrustad mottagning som hanterar stora patientströmmar. Här arbetar ett 40-tal medarbetare så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har även filialer i Sandviken, Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall och Ljusdal. Tillsammans arbetar vi även aktivt med utveckling för att möta framtidens vårdbehov. Nu söker vi en sjuksköterska som vill bli en del av vårt team - kom och gör skillnad tillsammans med oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-20Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du självständigt samtidigt som du är en del av ett tvärprofessionellt team där olika kompetenser samverkar för att ge våra patienter en trygg, effektiv och kvalitativ vård. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Arbetet omfattar sjuksköterskemottagning där alla typer av hud- och könsrelaterade sjukdomar hanteras. Du arbetar på mottagningen med placeringsort i Gävle och vi har även satellitmottagning i Söderhamn. Utöver arbetet på mottagningen ingår även tjänstgöring på avdelning motsvarande 20 procent av arbetstiden.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att
• utföra arbete på läkarmottagning och självständigt, efter läkarordination, utföra olika hudbehandlingar
• arbeta varierat med epikutantestsättning, egen sjuksköterskemottagning med bland annat sårpatienter, psoriasispatienter och andra omvårdnadsinsatser
• arbeta med telefonrådgivning
• utföra administrativa arbetsuppgifter.
Hos oss får du
• ett varierande och utvecklande arbete i en patientfokuserad miljö
• vara en del av ett kompetent och engagerat team
• möjlighet att arbeta dagtid
• goda utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet till kompetenshöjning genom interna utbildningar.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmågan att strukturera, organisera och prioritera för att kunna driva ditt arbete vidare på ett effektivt sätt. Arbetet kräver att du kan arbeta såväl självständigt som teambaserat och att du är lyhörd samt har lätt för att samarbeta med andra. Som person är du lugn och stabil samt behåller fokus i pressade situationer. Vidare är du flexibel och anpassningsbar när förutsättningarna förändras och möter utmaningar med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
I rollen som sjuksköterska ska du ha
• legitimation som sjuksköterska
• erfarenhet av mottagningsarbete.
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med hud- och könssjukvård. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av vårdsystemet Cosmic och/eller har god vana av att hantera olika digitala system samt Officepaketet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9917728