Sjuksköterska till HSL-enheten Laxå Kommun
2026-02-23
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Vi söker dig som vill vara en del av HSL-enheten i Laxå kommun! Trots de utmaningar som finns verkar vi för en stabil och säker verksamhet för både medarbetare och brukare/patienter.
Vår vision är att vi ska vara en enhet där det är en självklarhet att arbeta ihop, hjälpa varandra och samarbeta med andra aktörer, både inom inom och utanför kommunen.
Vi satsar på rehabiliterande arbetssätt och tidiga insatser där varje brukare/patient ska få bra omvårdnad, rehabilitering och stöd. Detta för att minska ett större vårdbehov i framtiden och öka invånarnas livskvalité, i den mån vi kan. Samarbetet med biståndsbedömningen, undersköterskor och arbetsterapeuter är extra viktigt.
Hos oss får du ett omväxlande arbete där du dagligen möter brukare/patienter med olika slags behov och du har ett arbetsfält inom hela kommunen. Vi driver ett särskilt boende, ett korttidsboende och insatser i brukarnas egna hem. Som sjuksköterska blir du anställd i kommunen men vi försöker så långt det är möjligt att tillmötesgå eventuella egna önskemål om placering. Sjuksköterskegänget hos oss består av många erfarna och duktiga medarbetare.
När du börjar hos oss får du gå introduktion med erfarna kollegor. Du får också stöd i att växa in i rollen som sjuksköterska hos oss. Vi arbetar efter ett tolvveckorsschema som innebär arbete var sjätte helg.
Vi söker dig som:
- Är legitimerad sjuksköterska eller distriktsköterska
- Kan arbeta självständigt men också i samarbete med kollegor
- Har en helhetssyn på brukarnas/patienternas behov
- Vill vara med och påverka framtiden
Vi ser helst att du har erfarenhet i yrket men välkomnar även nyutexaminerade. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!
Vill du vara med och göra skillnad?
Välkommen med din ansökan för att bli en del av vårt gäng!
Intervjuer genomförs löpande.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laxå kommun
(org.nr 212000-1918) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SON, HSL Kontakt
Erna Blom, enhetschef 0584-473229 Jobbnummer
9759282