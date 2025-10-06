Sjuksköterska till Högspecialiserad Hjärnskaderehabilitering
Är du en trygg och lugn person som vill arbeta personcentrerat med patient och närstående i en spännande verksamhet? Nu behöver vi fler Sjuksköterskor till vårt interprofessionella team.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vårt anställningserbjudande
Vi söker dig som är Sjuksköterska, erfaren eller nyutexaminerad.
Din anställning hos oss inleds med en individuellt anpassad introduktion. Därefter finns löpande möjlighet till bred kompetensutveckling genom bla ett rehabkörkort, en 1-årig Diplomutbildning inom rehabiliteringsmedicin samt en grundkurs i neurokirurgisk omvårdnad genom ett samarbete med NKS.
Hos oss får du även:
En arbetsmiljö med tid för återhämtning och reflektion.
Arbeta nära patienter, närstående och dina kollegor i det interprofessionella teamet.
Friskvårdsbidrag och tillgång till välutrustat personalgym.
På avdelningen för Högspecialiserad Hjärnskaderehabilitering rehabiliterar vi patienter som drabbats av medelsvåra till mycket svåra hjärnskador. Orsaken är oftast stroke eller någon form av trauma. Genomsnittsålder för våra patienter är 49 år och alla är i arbetsför ålder. Vårdtiden är oftast lite längre vilket bidrar till att vi lär känna våra patienter och deras närstående väl. Vi har endast planerade intag av nya patienter, överbeläggningar förkommer inte. Alla patienter har en individuell rehabiliteringsplan utformad med personcentrerat förhållningssätt tillsammans med patient, närstående och det interprofessionella teamet. Teamet består av en sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped samt en psykolog.
Vi erbjuder bla friskvårdbidrag på 5000 kr/år.
Som Sjuksköterska ansvarar du över omvårdnadsprocessen dvs att omvårdnadsplanering, medicinsk övervakning och individuell rehabilitering fortgår över dygnets alla timmar. Vi arbetar med rehabiliterande omvårdnad vilket innebär att vi vill ge patienten de bästa möjliga förutsättningarna för att återfå och bibehålla kontroll och självbestämmande över såväl kropp som livssituation.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska alternativt nästan klar med examinationen. Du bör ha mycket goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift (minimum godkänt betyg i Svenska C). Det är meriterande med erfarenhet inom strokesjukvård, neurologi och/eller neurokirurgi. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg och stabil. Det är viktigt att du är självständig och har en god samarbetsförmåga. Lyhördhet och god kommunikativ förmåga är viktiga egenskaper som vi värderar högt. En god empatisk förmåga underlättar för dig när du vårdar våra patienter. Vid mötet med våra patienter är det viktigt att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm på Danderyds sjukhus har ett regionövergripande uppdrag. Vi bedriver högspecialiserad rehabilitering av patienter inom områdena hjärnskada, kronisk smärta, postpolio, neuromuskulära sjukdomar, vuxenhabilitering samt försäkringsmedicin. Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är ackrediterad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).
