Sjuksköterska till Högdalen vård-och omsorgsboende (somatisk avdelning)
2025-08-12
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Välkommen till Högdalen vård-och omsorgsboende
Högdalen vård och omsorgsboende är ett kommunalt äldreboende med 138 lägenheter, uppdelat på 68 somatiska och 50 demensplatser samt 16 korttidsplatser och 4 växelvårdsplatser.
Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där fokus ligger på hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
Som sjuksköterska hos oss inom särskilt boende för äldre så är du en viktig del i vårt arbete med att aktivt arbeta och bidra så att de boende känner sig trygga, sedda, delaktiga, uppskattade och viktiga. Vi utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt med fokus på att skapa en känsla av sammanhang för såväl boende som medarbetare.
Vi erbjuder
Ett kompetent team runtomkring dig som stöttar.
Fina omgivningar och bra kommunikationer. Vi huserar nära Högdalen tunnelbanestation.
Friskvårdsbidrag.
En introduktion i ditt uppdrag och en övergripande introduktion i att arbeta i Stockholms stad och i vår förvaltning. Läs mer om Stockholms Stads förmåner här.
Ditt uppdrag som sjuksköterska inom somatisk avdelning
Som sjuksköterska är du en viktig del i vårt tvärprofessionella team och medverkar med din
specialistkompetens till att våra äldre får personcentrerade vård. I dina arbetsuppgifter ingår sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende så som medicinska bedömningar, kontakt med läkaren, kontakt med anhöriga vid behov samt planering och genomförande av insatser utifrån den enskildes behov . Att utbilda och handleda personal i omvårdnadsarbete samt uppföljning och utvärdering av genomförda insatserna ingår i uppdraget.
Tillsammans och i nära samarbete med övriga i teamet (undersköterskorna, vårdbiträden, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare) planerar och utvecklar du vården. Du säkerställer att de boende får den behandling som läkaren ordinerar upp till sjuksköterskenivå.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker sig som:
Är legitimerad sjuksköterska.
Har några års erfarenhet inom yrket.
Har erfarenhet av arbete med äldre.
Du talar och skriver svenska flytande. Vilket är viktigt i kommunikationen med de boende, vid dokumentation och samarbete med kollegor och externa kontakter.
Det är meriterande om du har:
Handledarutbildning.
Erfarenhet av dokumentationssystemet Vodok 2.0/ICF.
Erfarenhet av arbete med kvalitetsregister inom äldreomsorgen.
För att lyckas i rollen ser vi att du är professionell och trygg i ditt bemötande. Du är bra på att bygga, utveckla och bibehålla ett gott samarbete med din omgivning genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningsätt. Vi söker dig som har ett engagemang som visar sig i arbetet och som sprider sig till andra. Som sjuksköterska förväntas du vara självgående och självständigt strukturera, prioritera, driva och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.
Dagtjänstgöring där du jobbar 2 helger av 6. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev för att kunna fokusera på de kompetenser och erfarenheter som behövs för tjänsten. Du ansöker därför genom att bifoga ditt CV och genom att svara på några urvalsfrågor. Urval görs utifrån dina svar på frågorna och på den information du lämnat i ditt CV. Vi önskar att dina svar på urvalsfrågorna hänger ihop med innehållet i ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadanställd Så ansöker du
