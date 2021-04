Sjuksköterska till hjärtuppvakningsenhet HUA - Region Östergötland - Sjuksköterskejobb i Linköping

Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping2021-04-13Hjärtcentrum i Östergötland är ett länsövergripande centrum för specialiserad hjärtkärlsjukvård. Centrumet omfattar specialiteterna kardiologi/HIA, klinisk fysiologi/nuklearmedicin, kärlkirurgi, thoraxkirurgi och thoraxanestesi/intensivvård, verksamheterna utgör en naturlig vårdkedja. Thorax-kärlkliniken som ingår i Hjärtcentrum arbetar mycket integrerat och samarbetet mellan de olika enheterna är välfungerande. Thorax-kärlklinikens olika specialiteter är hjärt-, lung-, kärl- samt pacemakerkirurgi.Thorax-kärlkliniken söker en sjuksköterska till vår hjärtuppvakningsenhet HUAPå Thorax-Kärlkliniken bedrivs högspecialiserad vård med regionuppdrag för hjärt- och lungkirurgi för Sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken ansvarar också för kärlkirurgin i Region Östergötland. Verksamheten är tekniktät och expansiv. Medarbetarna har en hög kompetens och många har arbetat länge på kliniken och utvecklats i sina professioner. Det unika för verksamheten är att vi ansvarar för hela processen, det vill säga flödet av patienterna från remiss- och operationsbeslut till utskrivning till hemmet eller hemortssjukhus. Detta inkluderar flödet av patienter genom operation, postoperativ vård, intensivvård och vård på avdelningen. Detta ger möjlighet att påverka och ta ansvar, tilliten är stor och sammanhållningen stark. Thorax-Kärlkliniken öppnade en ny hjärtuppvakningsavdelning (HUA) hösten 2020 består av av två platser. Där vårdas många av våra hjärtopererade patienter postoperativt. HUA är ett komplement till övriga uppvakningsenheter på kliniken, THUVA och THIVA. På enheten arbetar man i ett nära samarbete med anestesisjuksköterskor. Då en av våra sjuksköterskor ska gå på föräldrarledighet söker vi nu en ny kollega, vi står inför en spännande utveckling inom Thorax-Kärlkliniken och kanske är du rätt person som vill komplettera vårt härliga team på HUA!2021-04-13Att tillsammans med en anestesisjuksköterska och anestesiolog ta hand om nyopererade hjärtpatienter postoperativt. Patienterna vårdas på denna enhet cirka ett dygn för att sedan flyttas över till vårdavdelningen. Patienterna kommer intuberade till enheten, därav samarbetet med anestesisjuksköterska. Enheten bemannas med sjuksköterskor måndag-fredag, dag, kväll och natt. Arbetsuppgifterna innefattar att tillsammans med anestesisjuksköterskan extubera patienten och därefter tar sjuksköterskan över omvårdnadsansvaret. Andra arbetsuppgifter som förekommer är: postoperativa kontroller av andning, cirkulation, smärtlindring, nutrition, mobilisering, kontroll av alla infarter såsom dränage, central venkateter, KAD etc. Dagen efter operation går patienten tillbaka till vårdavdelningen. När det inte finns patienter på HUA kommer man att vara behjälplig på THUVA och THIVA. Inskolning kommer att ske på vår vårdavdelning avdelning 6, THIVA och en kortare placering på operation samt HUA.Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av postoperativ vård eller annan akutsjukvård. Minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska.Som person är du trygg, självgående, tar ansvar och egna initiativ. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är lyhörd och arbetar bra tillsammans med andra. I din yrkesroll har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du är bra på att samarbeta och är lyhörd för patienters behov och kollegors kunskap och erfarenhet. Stor vikt läggs på personliga egenskaper och mognad. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och gör ditt yttersta för att hitta lösningar. Då en stor del av arbetet innebär kommunikation med patienter, närstående och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.Anställning och informationDu erbjuds en tillsvidaretjänst på 100%, rotation dag, kväll och natt, inga helger. Möjlighet att arbeta helg finns på någon av klinikens enheter. Tillträde enligt överenskommelse. Kom ihåg att bifoga kopia på examensbevis eller legitimation med din ansökan.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Vårdenhetschef Camilla Sturnegk, 010-103 69 91, camilla.sturnegk@regionostergotland.se Facklig företrädare för vårdförbundet är Louise Holmgren, 010-103 48 51.Sista ansökningsdag är den 23 april 2021. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210504.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandDenna tjänst utannonseras endast internt inom Region Östergötland.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2021-04-23REGION ÖSTERGÖTLAND5687123