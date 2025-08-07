Sjuksköterska till hjärtsviktmottagning på Karolinska Universitetssjukhuset
2025-08-07
Tycker du om hjärtsjukvård och att få arbeta självständigt, då är du personen vi söker!
Du erbjuds
att ingå i ett team med hög kompetens och fin sammanhållning där alla stöttar varandra
individuellt anpassad inskolning
ett delaktigt och närvarande ledarskap där vi ser varje individ och strävar efter att du får de bästa förutsättningarna för din fortsatta professionella utveckling
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Välkommen till VAD- och hjärtsviktsmottagningen på Tema Hjärta, Kärl och Neuro!
Vi söker nu en sjuksköterska till VAD-mottagningen (hjärtpumpar), där du kommer arbeta med patienter som har mekanisk hjärtpump och svår hjärtsvikt. Vi arbetar multidisciplinärt i team och samarbetar tätt tillsammans. Du kommer självklart få en nödvändig utbildning för att sköta patienter med hjärtpump och inskolning skräddarsys efter dina tidigare erfarenheter. Tjänsten är på 100% och är dagtid på vardagar, ca 50% på VAD-mottagningen och ca 50% på hjärtsviktsmottagningen. Då arbetet består av att bedöma, behandla samt ge rådgivning till patienter med svår hjärtsvikt och hjärtpump. I arbetet ingår även telefonrådgivning samt delaktighet i forskningsstudier.
Tjänsten bidrar till vår 24/7-verksamhet genom att arbeta två helgpass per månad.
Vi söker dig som
har erfarenhet av kardiologi och vill fördjupa dig inom avancerad hjärtsvikt
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.KvalifikationerKvalifikationer
Minst 2 år som sjuksköterska
Erfarenhet av kardiologi
Meriterande:
Erfarenhet av thoraxkirurgi
Specialistutbildning inom hjärtsjukvård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Tema Hjärta, Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller neurologiska sjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-hjarta-karl-och-neuro/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
