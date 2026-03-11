Sjuksköterska till Hjärtmottagningen, Sunderby Sjukhus
2026-03-11
Är du sjuksköterska och vill arbeta med det livsviktiga hjärtat så är du välkommen till hjärtsjukvården. Vi erbjuder en lärorik och stimulerande arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare av olika professioner som stöttar varandra och arbetar i team. Hos oss får du en individuellt anpassad inskolning tills du känner dig trygg i din nya roll. Vi är en arbetsgrupp som är mån om varandra, inkluderande och tar tillvara på allas kompetens och erfarenhet.
Vi sökerVi söker nu en legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta på mottagning men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel, strukturerad och serviceinriktad.
Det här får du arbeta med
Vi erbjuder dig arbete på en rolig och intressant arbetsplats och du kommer att utveckla en övergripande kunskap om hela hjärtsjukvården. Arbetet på hjärtmottagningen är varierande och innefattar bland annat egen mottagning.
Det här erbjuder vi dig
• Personligt anpassad inskolning där vi bygger på arbetsuppgifter allt eftersom. Det viktigaste är att du känner dig trygg på arbetsplatsen.
• Personligt anpassad utveckling i din profession där du har möjlighet att fördjupa dig i hjärtsjukvård och så småningom få utökat ansvar med egen mottagning.
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig vikariat på heltid till och med 31 december 2026 med start enligt överenskommelse. Arbetstid dagtid 7:30-16:00. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Eva Strömbäck Goldkuhl eva.stromback-goldkuhl@norrbotten.se 076-781 00 64 Jobbnummer
9790911