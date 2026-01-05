Sjuksköterska till Hjärtmottagningen, Örnsköldsvik
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
På Hjärtmottagningen utreds och behandlas patienter med kardiologiska sjukdomar samt patienter med antikoagulatia- och syrgasbehandling. Mottagningen består av specialistläkarmottagning, sjuksköterskemottagningar som arbetar med hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och syrgasbehandlade patienter, AK-mottagning och en provtagningsenhet.
Vi sköter hjärtmottagningen tillsammans men du har huvudansvar för två olika områden. Dina ansvarsområden på mottagningen kan utvecklas och förändras över tid.
Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och självständigt arbete med patientens behandling men även med planering av mottagningen. Hos oss finns goda möjligheter till både personlig kompetensutveckling och att delta i förbättring och utveckling av vår verksamhet. Vi arbetar för att vara ett sammansvetsat team som har roligt, hjälper och stöttar varandra trots ett individuellt arbete. Inskolning och kompetensutveckling planeras individuellt utifrån dina behov.
Vi söker nu en sjuksköterska till vårt team! Tjänsten avser en tillsvidareanställning, på heltid, med en tillfällig placering på Hjärtmottagningen i Örnsköldsvik. Tillträde sker 2026-02-01 till och med 2026-08-31.
Du kommer att arbeta med AK-mottagningen samt med hjärtmottagningens läkarmottagning. Du kommer bland annat att:
självständigt följa upp och doserar antikoagulantiabehandling.
planera och boka våra läkarmottagningar.
vara patienternas kontaktperson på mottagningen, via våra telefontider eller via 1177.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har arbetat som sjuksköterska i minst 1 år
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Är specialistsjuksköterska inom kardiologi alternativt avklarat minst 15 hp inom utbildningen kardiologi
Har erfarenhet från att arbeta med patienter med kardiologiska eller internmedicinska sjukdomar alternativt erfarenhet av mottagningsarbete
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Självgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
