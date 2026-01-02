Sjuksköterska till hjärtmottagningen
2026-01-02
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
VO Geriatrik-Internmedicin
Vill du jobba i ett brett verksamhetsområde där både geriatrik och internmedicin ingår? Vår ambition är att ta tillvara på varandras kompetens genom utbildningar och samarbete mellan våra områden geriatrik och internmedicin.
Att vi är ett verksamhetsområde ger oss stora möjligheter för effektiva patientflöden och kompetensutveckling.
I vårt verksamhetsområde ingår geriatrisk och internmedicinsk sluten- och öppenvård samt palliativ slutenvård och ASIH. På våra mottagningar utreder och behandlar vi de vanliga stora folksjukdomarna som kognitiv svikt, osteoporos, diabetes, stroke och hjärtsjukdomar. Till våra mottagningar hör även Diagnostiskt Centrum där patienter med okänd primärtumör eller ospecifika symtom på cancer utreds och en mottagning för multisjuka äldre.
Sjuksköterska till Hjärtmottagningen
Är du vår nya kollega och vill utvecklas tillsammans med oss? Vi har fått ett utökat uppdrag inom hjärtverksamheten och behöver bli fler, söker därför nu en engagerad sjuksköterska som brinner för hjärtsjukvård och vill vara med och vidareutveckla vår mottagning.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Vi söker en legitimerad sjuksköterska med intresse eller erfarenhet inom kardiologi till vår hjärtmottagning.
Hjärtmottagningen är en del av medicinmottagningen, där även mottagningar för klinisk fysiologi, endokrinologi, KOL, stroke, mag-tarm, Diagnostiskt Centrum och läkarmottagning ingår. Hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och undersköterskor - alltid med patienten i centrum.Dina arbetsuppgifter
• Mottagningsarbete, inklusive sjuksköterskeledd mottagning för patienter med kranskärlsjukdom, hjärtsjukdom och arytmisjukdom
• Bokning och telefonrådgivning via TeleQ
• Remisshantering och kvalitetsregisterarbete
• Teamarbete med läkare, undersköterskor och andra professioner
• Övriga uppgifter som förekommer på mottagninge
Du får
Vi erbjuder en strukturerad inskolning och utbildning i mottagningsarbete samt tillhörande arbetsuppgifter. Du får stöd av omvårdnadsledare och erfarna kollegor. För dig med längre erfarenhet finns goda möjligheter att bidra i utvecklingsarbete inom omvårdnad, förbättringsarbete, kvalitet och dokumentation.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är mogen, noggrann och har god samarbetsförmåga. Du är engagerad, positiv och lyhörd för patienternas behov samt har förmåga att arbeta strukturerat och prioritera när situationen kräver det. Du kan arbeta självständigt men trivs också i team. Det är meriterande om du har intresse för och erfarenhet av förbättringsarbete och drivs av att utvecklas i din yrkesroll.Kvalifikationer
Leg. sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård
Minst 3 års yrkeserfarenhet inom kardiologiverksamhet
Meriter
Erfarenhet av mottagningsarbete
Vidareutbildning inom hjärtsjukvård
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Heltid 100%, måndag till fredag
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Anställningsförmåner
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
