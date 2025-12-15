Sjuksköterska till Hjärtmottagning i Malmö
2025-12-15
Gör skillnad. Varje dag.
På Hjärtmottagningen i Malmö är vi ett härligt team med mycket driv som består av sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, kurator, undersköterskor, medicinska sekreterare och administratör. Hjärtmottagningen är en planerad verksamhet som har öppet måndag till fredag klockan 08.00-16.00, med tidsbeställda mottagningar.
Verksamhetsområde (VO) hjärt- och lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus (Sus) har verksamhet i både Malmö och Lund. I verksamhetsområdet ingår sektioner för kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och klaff, arytmi samt lung- och allergisjukdomar.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en ny kollega till vårt härliga team på Hjärtmottagningen!
Hos oss på Hjärtmottagningen har vi enskilda patientbesök. Tillsammans med patienten går vi igenom dennes hjärttillstånd, riskfaktorer, samtalar om och motiverar till sunda levnadsvanor samt utbildar patienten i dennes sjukdom. I din roll som sjuksköterska ansvarar du för följsamhet i medicinering och justering utav läkemedelsbehandling, detta med stöd utav läkare samt delegering. Genom rådgivning och motiverande samtal lägger du upp en fortsatt individuell behandlingsplan tillsammans med patienten.
Vi arbetar i ett multidisciplinärt team med patienten i fokus, där avstämning och rondarbete är en viktig pusselbit för att ge patienten bästa möjliga vård. I dina arbetsuppgifter ingår det även telefonrådgivning, mottagningsbesök och forskning. Utöver arbetet på mottagningen kommer du att arbeta minst två helgpass inom en femveckorsperiod på vår hjärtavdelning som är en slutenvårdsenhet.
Vi värdesätter utveckling och erbjuder dig utbildning samt kompetensutveckling utifrån dina erfarenheter. Som sjuksköterska får du vara delaktig i forskningsarbete som bedrivs i vår verksamhetKvalifikationer
De formella kraven för tjänsten är du legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har även språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Arbetslivserfarenhet inom kardiologi och/eller mottagningsarbete är starkt meriterande, men inget krav. Vi ser det även som fördelaktigt om du tidigare arbetat med systemen Melior och/eller Pasis.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som alltid sätter patienten i fokus. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga, ett stort engagemang samt att du verkar för ett öppet arbetsklimat. Självständighet är viktigt och vi värdesätter noggrannhet samt att du är trygg i din yrkesroll där du kommer ha stort eget ansvar. Du är initiativrik och flexibel samt har förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter även om tempot tidvis kan bli högt. Därtill har du ett positivt förhållningssätt och en vilja att hjälpa våra patienter på bästa sätt. Vidare vill vi att du har framåtanda och intresse för utveckling och lärande. Då arbetet innebär engagemang, ansvar och att man samarbetar med olika instanser och yrkeskategorier, väger personlig lämplighet tungt.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
