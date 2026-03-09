Sjuksköterska till hjärtmedicin!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Skövde Visa alla sjuksköterskejobb i Skövde
2026-03-09
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Är du intresserad av kardiologi och söker ett utvecklande, omväxlande och roligt arbete ska du söka till vårt glada gäng!
Kardiologen på Skaraborgs Sjukhus Skövde innefattar hjärtintensivavdelning (HIA), hjärtmedicinsk eftervård, dagsjukvård, hjärtmottagningar, PCI och ablationslabb, kliniskt fysiologiskt laboratorium samt till hösten även Deviceverksamhet/CIED implantationer.
Vi arbetar med akut -och elektiv verksamhet och ansvarar för kardiologisk specialistsjukvård i Skaraborg. Verksamheten är i ständig utveckling!
Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare arbetar tillsammans i det dagliga omvårdnadsarbetet. På Kardiologkliniken arbetar man med tvärprofessionella grupper där alla medarbetare ges möjlighet till delaktighet i klinikens utvecklingsarbete och förbättringar. Vi har en utbildningsenhet för kandidater, studenter och elever. Vi har även kompetensstöd som introducerar ny personal, är mentorer samt stöd i det dagliga arbetet. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av kardiologisk och medicinsk omvårdnad i slutenvård och elektiv vård. Intern och extern kompetensutveckling ingår. Hos oss får du möjligheten att ingå i ett kompetent team där du ges möjlighet till såväl yrkesmässig som personlig utveckling. Vi arbetar dygnets alla timmar och helgtjänstgöring med två av fem helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och är intresserad av Kardiologi samt vill vara med att utveckla vården med patienten i centrum! Du ska ha god samarbetsförmåga och ha lätt för att kommunicera med såväl patienter, anhöriga som övriga medarbetare på ett förtroendegivande sätt. Då arbetsuppgifterna och arbetsbelastningen på avdelningen varierar behöver du trivas med omväxlande tempo, kunna anpassa dig därefter och samtidigt ge god vård. Erfarenhet av akutsjukvård med inriktning kardiologi är meriterande.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Kliniskt basår är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I Kliniskt basår ingår introduktionsdagar, handlednings- och utbildningsdagar samt hospiteringsdagar. Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya profession.Övrig information
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor med utländsk legitimation föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation.
Schemalagd tjänstgöring dag, kväll, natt samt helg ingår.
Vi intervjuar löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
