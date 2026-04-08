Sjuksköterska till Hjärtintensiven (HIA), Thoraxcentrum
Region Blekinge / Sjuksköterskejobb / Karlskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Karlskrona
2026-04-08
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
Publiceringsdatum2026-04-08Om företaget
Thoraxcentrum bedriver högspecialiserad hjärt- och lungkirurgisk sjukvård samt vård inom områdena invasiv elektrofysiologi, pacemaker, ICD/CRT, invasiv kardiologi/PCI och TAVI.
Inom kliniken arbetar ca 200 medarbetare på vård-, intensivvård- och röntgenavdelningar samt inom mottagnings- och operationsverksamheter. Vi har ett brett och varierande arbetsinnehåll och bedriver såväl akut som planerad verksamhet. Vi är en professionell kunskapsorganisation som kännetecknas av hög vårdkvalitet, utvecklingsvilja, ansvar och delaktighet. På kliniken finns en dedikerad instruktionssjuksköterska som bidrar till fortbildning och utveckling.
En anställning hos oss innebär att du kommer få ta del av schemalagda utbildningsinsatser från våra kompetenta läkare och instruktionssjuksköterskor. Dessa utbildningsinsatser kommer vi koppla mot din individuella profil som därefter ligger till grund inför kommande löneöversyn.
Thoraxcentrum erbjuder dig som sjuksköterska (oavsett om du är nyutbildad eller erfaren) en möjlighet till avancemang inom kliniken, kompetensutveckling och omväxlande arbetsuppgifter inom kardiologi. Detta sker genom individanpassad introduktion, internutbildningar på både teoretisk och praktisk nivå genom hospiteringar och genom möjlighet till betalda vidareutbildningar. Vi erbjuder också flextid, friskvårdsbidrag och fri tillgång till gym.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Om jobbet
Hjärtintensiven (HIA) består av 4-6 platser. Vi bedriver patientcentrerad vård i nära samarbete med Thoraxröntgen, varifrån vi följer våra patienter direkt till HIA.
På hjärtintensiven bedriver vi högspecialiserad hjärtintensivvård, utrustade med modern apparatur. Vi hanterar CPAP, ischemimonitorering, artärkateter, CVK, pericarddrän, pleuradrän, transvenös pacemaker, elkonventeringar samt postoperativ vård av TAVI och i vissa fall intermediär postoperativ vård av CABG.
Arbetet är självständigt och omväxlande i ett team där sjuksköterskor, undersköterskor och läkare ingår. I arbetsuppgifterna ingår fortlöpande observationer, noggrann övervakning samt omvårdnad av hög kvalitet.
På HIA arbetar vi tillsammans och fördelar arbetet mellan varandra efter behov. Vi har patientansvar för våra hjärtinfarktpatienter på Thoraxröntgen under jourtid. Bemanningen är 2 sjuksköterskor och 1-2 undersköterskor dygnet runt.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har du dessutom erfarenhet av hjärtsjukvård, är utbildad IVA-sjuksköterska eller innehar annan specialistkompetens av betydelse är det meriterande.
Vi ser att du har god samarbetsförmåga och att du bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat. Vi värdesätter att du är positiv och att du har ett ödmjukt förhållningssätt.
Du är ambitiös, vill utvecklas och vågar ta ansvar. Du kan prioritera i akuta situationer och har en förmåga att arbeta i ett högt arbetstempo. Du bemöter patienter och kollegor med omtanke, respekt samt bidrar med din kunskap och entusiasm. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hjärtligt välkommen med din ansökan till oss redan idag.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/234". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvården Region Blekinge Kontakt
Stina Valdenäs, avdelningschef 0455-734761 Jobbnummer
9840976