Sjuksköterska till hjärtavdelningen/hjärtintensivvårdsavdelningen
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs / Sjuksköterskejobb / Bollnäs Visa alla sjuksköterskejobb i Bollnäs
2025-08-20
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs i Bollnäs
, Söderhamn
, Gävle
eller i hela Sverige
Hjärtavdelningen/Hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA) på Bollnäs sjukhus har tolv vårdplatser där vi i första hand vårdar patienter med hjärtsjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier, samt erbjuder eftervård efter hjärtoperationer. Vi tar även emot andra internmedicinska patienter.
Enheten har ett samarbete med kardiologiskt interventionscenter i Gävle, hjärtmottagningen och fysiologiska laboratoriet i Bollnäs.
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team med fokus på hjärtsjukvård och patientens bästa.
Både nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor är välkomna att börja hos oss. Har du hjärtat på rätt ställe och ett genuint intresse för hjärtsjukvård, är du den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett professionellt team kring patienten för att tillsammans erbjuda bästa möjliga vård. Du samarbetar nära med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt, under dagtid, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi sätter alltid patientens bästa i fokus vilket innebär att samverkan med andra yrkeskategorier är en självklarhet. På avdelningen finns möjlighet till kontinuerlig telemetriövervakning och ischemiövervakning.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att
• vara arbetsledare för ditt vårdlag och samordna både medicinska och omvårdnadsfrågor
• granska och dokumentera hjärtövervakning i samråd med läkare
• föra dialog med patienter om sekundär prevention.
Hos oss får du
• en individuell och strukturerad introduktion för att få det stöd du behöver för att klara av uppdraget
• bred erfarenhet genom att vi har olika patientgrupper och diagnoser där fokus ligger på hjärtsjukdomar
• möjlighet till kompetensutveckling både genom interna och externa utbildningar
• möjlighet att vara med och påverka ditt arbetsschema.
För dig som brinner för utbildning finns en handledarutbildning på Högskolan i Gävle. Efter några år hos oss finns det möjlighet att utbilda dig på magisternivå inom kardiologi. Vi erbjuder också utbildningstjänster för specialistsjuksköterskor, vilket innebär att du studerar med bibehållen lön.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi ser att du som sjuksköterska hos oss har förmågan att behålla lugnet och fokusera på rätt saker i akuta situationer. Då arbetet innebär nära samarbete med andra yrkeskategorier är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga och kan lyssna in dina kollegor på ett konstruktivt sätt. Du är också lyhörd gentemot dina patienter och har förmågan att förstå deras perspektiv för att ge den bästa möjliga vården. Du behöver även kunna fatta snabba och välgrundade beslut i komplexa och oförutsägbara situationer.
I rollen som sjuksköterska ska du vara
• legitimerad sjuksköterska.
Erfarenhet från arbete inom slutenvård, särskilt inom hjärt- och/eller akutsjukvård, är meriterande.
Urval och intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/1896". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Kontakt
Josefine Fagerhov, vårdenhetschef josefine.fagerhov@regiongavleborg.se 073-088 70 75 Jobbnummer
9468070