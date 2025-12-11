Sjuksköterska till hjärtavdelningen
2025-12-11
Söker du ett utvecklande jobb där du får möjlighet att använda hela bredden av din kompetens? Välkommen till oss på hjärtenheten i Östersund!
På hjärtenheten ingår du i en stimulerande gemenskap och blir en viktig del av enheten. Här finns bland annat slutenvårdsavdelning, mottagning och ett kranskärlslaboratorium (PCI-lab). Vi jobbar i team över hela enheten och uppmuntrar till kompetensutveckling
På slutenvårdsavdelningen har vi 20 vårdplatser varav 6 platser är för hjärtintensivvård. Hjärtenheten är även en del i sjukhusets hjärtlarmsteam och hjärt- och lungräddning är en central del på enheten i till exempel utbildningsinsatser. Under dagtid har personalen på avdelningen stöd från en ledningssjuksköterska som koordinerar och leder arbetet.
Vårt mål är att arbeta 2 av 5 helger och erbjuder flexibilitet i schemat utifrån individens behov, flera av våra sjuksköterskor arbetar idag förlängda arbetspass medan flera andra väljer att arbeta traditionella 8 timmarspass.
Din inskolning skräddarsys och individanpassas utifrån din tidigare erfarenhet och kompetens. Vi har återkommande utbildningsveckor var 4:e vecka då vi har utbildningar/föreläsningar med olika teman utifrån behov eller önskemål.
Vill du bli en del av vår fantastiska arbetsplats, vi söker nu sjuksköterskor till vår slutenvårdsavdelning!Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Hjärtenheten är en kardiologisk vårdavdelning med akut och planerad verksamhet med inriktning på hjärtsjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier av olika slag. Avdelningen är uppdelad i tre delar HIA som är sex vårdplatser med utökad övervakning och möjlighet till intermediärvård, Kardiologi/ allmän och Endokrin/allmän som har sex vårdplatser vardera.
Som sjuksköterska arbetar man i nära samarbete med övriga sjuksköterskor, undersköterskor och läkare men även andra yrkeskategorier som finns tillgängliga på enheten eller i anslutning till denna så som medicinska sekreterare och personal som sköter patientkök, förråd och städ. Arbetsplatsen är omtyckt av både personal och patienter.
Som sjuksköterska på vår hjärtenhet kommer du få breda kunskaper i hjärtsjukvårdens alla delar, när du är redo och efter internutbildning ingår du i sjukhusets hjärtlarmsteam.
Det finns goda möjligheter att utvecklas inom enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du ser det som en självklarhet att arbeta i team och att bidra till hela hjärtenheten. Erfarenhet av hjärtsjukvård och intermediärvård är meriterande. Är du nyexaminerad erbjuds du att delta i Region Jämtland Härjedalens introduktionsprogram, Sjuksköterskans första år.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292669". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Hjärtenheten Kontakt
Chef
Felix Tverfjell felix.tverfjell@regionjh.se 063-154172 Jobbnummer
9638490