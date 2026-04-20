Sjuksköterska till Hjärtavdelning och Hjärtintensivavdelning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-04-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta på en högspecialiserad avdelning med fokus på patienten? Sök då redan idag till hjärtavdelningen och hjärtintensivavdelningen (HIA)!
Flera av våra medarbetare har lång erfarenhet av hjärtintensivvård och med den gedigna kompetensen är vi redo att välkomna såväl erfarna som nyexaminerade sjuksköterskekollegor. På avdelningen finns det både hjärtintensivvårdsplatser, hjärtplatser och elektiv verksamhet. Hjärtavdelningen i Helsingborg har det akuta uppdraget för nordvästra Skåne.
Hos oss vårdas patienter med akut hjärtinfarkt, akut koronart syndrom, svår hjärtsvikt och livshotande hjärtarytmier. HIA är en högspecialiserad avdelning där vi vårdar patienter som är komplexa, både ur ett medicinskt och omvårdnadsmässigt perspektiv. På avdelningen utför vi bland annat arbetsprov, elkonvertering, transesophagalt ultraljud och två dagar i veckan har vi pacemakerinläggning. En del av personalen med särskild kompetens har vissa arbetspass förlagda på kranskärlsröntgen (PCI). Personalen som bemannar hjärtintensivavdelningen är en del av teamet som bemannar sjukhusets larmkedja vid livshotande tillstånd. På avdelningen finns även biomedicinsk analytiker med inriktning på ekokardiografi.
Vi arbetar för en god arbetsmiljö och ständig kompetensutveckling. Arbetsledning såväl som medarbetare tar ansvar för varandra och för sin arbetsmiljö. Efter en tid hos oss är du lika bekväm med att ta emot en patient direkt från ambulansbåren med pågående hjärtinfarkt, som att utföra minutiös specialiserad omvårdnad till en höggradigt instabil sviktpatient i väntan på hjärttransplantation.
Arbetsuppgifter
Avdelningen har totalt 24 vårdplatser. Vi behöver fylla på med fler sjuksköterskor och ser därför fram emot att kunna hälsa just dig välkommen till oss!
Som sjuksköterska på hjärtavdelningen/HIA arbetar du i team tillsammans med undersköterska och läkare. På våra hjärtplatser ansvarar du för cirka åtta till nio patienter och på våra hjärtintensivplatser arbetar tre sjuksköterskor på åtta vårdplatser. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med inriktning på hjärtsjuka patienter. Dina arbetsuppgifter består bland annat av arytmitolkning, tolkning av EKG som skickas in från ambulanssjukvården, arbetsprov efter upplärning, läkemedelshantering, omvårdnadsarbete och rondarbete.
För oss är utbildning en viktig del och du får olika kompetensutvecklingsinsatser i form av extern och intern utbildning. Till exempel genomför du en obligatorisk A-HLR-utbildning med scenarioträning en till två gånger per år.
När du börjar här får du en skräddarsydd introduktion som inkluderar både teoretisk och praktisk handledning. Målet är att du ska känna dig trygg och trivas på vår enhet. Vi erbjuder dig utmärkta möjligheter att utvecklas och fördjupa dina kunskaper inom hjärtsjukvård. Introduktionen sträcker sig över fyra till sju veckor, och om du är nyutexaminerad sjuksköterska ingår du även i Region Skånes kliniska basår.Kvalifikationer
Nu välkomnar vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med hjärtsjukvård och/eller akutsjukvård. Vidare ser vi gärna att du har kunskaper och/eller erfarenhet av dokumentationssystemet Melior samt telemetri.
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med fantastiska kollegor och trivs på en arbetsplats där du får möjligheten att arbeta med blandade arbetsuppgifter i ett varierat tempo. Det är därför viktigt för oss att du som söker är en flexibel person som har ett trevligt bemötande mot andra. För att du ska lyckas och trivas i din nya roll ser vi att du har förmågan att behålla lugnet även i situationer med högre arbetstempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Gillar du akuta situationer, varierande arbetsuppgifter och vill utveckla dina kunskaper i hjärtsjukvård, tveka då inte att söka denna tjänst!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10 (visa karta
)
254 37 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Pär Jindra, Enhetschef 042-4062552 Jobbnummer
9863318