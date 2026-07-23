Sjuksköterska till Hjärtavdelning intensivvård i Kristianstad
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2026-07-23
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Är du sjuksköterska på jakt efter nya utmaningar? Då kan du vara den vi söker till Hjärtavdelning intensivvård och kranskärlsröntgen i Kristianstad.
Verksamhetsområde medicin vid Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) är en stor, sammanhållen verksamhet som innefattar såväl planerad som akut vård. Inom verksamheten har vi enheter inom hematologi, kardiologi, lungmedicin, njurmedicin, gastroenterologi, neurologi/stroke, endokrinologi och reumatologi. Hjärtavdelning intensivvård och kranskärlsröntgen ingår i kardiologsektionen inom verksamhetsområde medicin på CSK.
När det är akut behöver alla veta vad de ska göra. Vi behöver någon som gillar att det är högt i tak och som kan behålla sitt lugn även i akuta situationer. Då vi är en mindre avdelning och ofta samarbetar tätt mellan yrkesgrupperna är vi som en väloljad maskin när det är skarpt läge. Vi vårdar patienter som behöver en högre grad av övervakning vilket innebär att vi har färre patienter men en närmare kontakt och högre närvaro med varje individ än många andra verksamheter. I vårt arbete använder vi oss även mycket av medicinteknisk utrustning vilket jag tycker är utvecklande, berättar Rassmus som är sjuksköterska på Hjärtavdelning intensivvård.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Vill du vara med och rädda liv i en verksamhet som kännetecknas av en hög grad av patientövervakning och nära samarbeten i akuta situationer? Då är detta arbetsplatsen för dig!
I din roll som sjuksköterska hos oss får du varierande arbetsuppgifter med fokus på specialiserad medicin inom kardiologi. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ta hand om kritiskt sjuka patienter, rytm- och EKG-tolkning samt handhavande av medicinteknisk apparatur.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i din roll redan från start. När du börjar hos oss vi lägger därför tillsammans upp en plan för din individuella upplärning utifrån dina behov och tidigare erfarenheter. För att främja kompetensutveckling erbjuder vi både interna och externa utbildningar kring specifika arbetsmoment. Du har även möjlighet att genomgå andra utbildningar kopplade till dina intressen och verksamhetens behov.
Hos oss blir du en del av en grupp med gott samarbete. Här har vi en god sammanhållning och ett flexibelt förhållningssätt för att möta våra patienters behov.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Erfarenhet inom kardiologi, medicinsk teknik och akutsjukvård är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som sätter patientens behov i centrum samt är strukturerad, flexibel och självständig. Vidare kan du ta egna initiativ, är noggrann, drivande och kan organisera samt prioritera arbetsuppgifter. Det är viktigt att du har en god förmåga att samarbeta med andra och att du har en positiv inställning till arbetet. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
I denna process tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337210". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
J A Hedlunds väg 5 (visa karta
)
291 85 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Ellinor Nyström, Vårdförbundet 044-309 14 95 Jobbnummer
10010249