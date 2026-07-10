Sjuksköterska till Hjärtavdelning i Trelleborg
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg / Sjuksköterskejobb / Trelleborg Visa alla sjuksköterskejobb i Trelleborg
2026-07-10
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Är du sjuksköterska och söker en arbetsplats på det mindre sjukhuset där du får använda din kompetens?
Hos oss på Hjärtavdelningen i Trelleborg möts du av välkomnande, drivande och omtänksamma medarbetare! Tjänsten är till för dig som vill bli en del av en stimulerande och utvecklande arbetsplats med bred verksamhet.
Hjärtavdelningen tillhör verksamhetsområde akut och medicin. Här arbetar vi utifrån personcentrerad vård (PCV) där vi hela tiden utgår från patientens behov av vård, stöd och information. Olika professioner kompletterar varandra med sin unika kompetens och tillsammans med ett högt engagemang skapar vi kvalitet och teamkänsla. Vi har ett genomarbetat introduktionsprogram med utbildningsdagar och möjlighet till personlig utveckling. I nuläget arbetar vi i ett schema med tjänstgöring 2 av 5 helger. Vi har infört MultiAccess där du som medarbetare får större möjlighet att påverka din schemaläggning. Vi är också i uppstart av ett arbete av kompetens- och tjänstemodellen, KTM, som vi ska arbeta utifrån. Där får du som medarbetare en tydlig karriärstege och plan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
I ditt arbete som sjuksköterska ansvarar du för basal och specifik omvårdnad. Du arbetar patientnära och ansvarar för patienter där den medicinska behandlingen med tillhörande undersökningar sker i tätt samarbete med flertalet yrkeskategorier såsom undersköterskor, läkare, rehabiliteringsteam, samordnare och kontaktansvarig mot kommun/primärvård.
Avdelningen är utrustad med övervakningssystem för kontinuerlig registrering av arytmi och ischemi. I ditt arbete fördjupar du dig i hjärtats och lungornas kretslopp och hur det påverkar patienterna. Vi vårdar patienter med kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och rytmrubbning samt patienter med lungsjukdom som kan vara i behov av NIV och Optiflow. Även patienter i behov av kontinuerlig blodtrycksmätning (artärtrycksmätning) och har behov av vasopressorer/intropi-behandling finns på avdelningen. Vården vi bedriver är bland annat PM-styrt så vi kan påbörja behandlingar självständigt direkt efter kontakt med läkare.
Vi är nu i uppstarten av att öppna en uppföljningsmottagning för våra hjärtpatienter som nyligen skrivits ut från slutenvården. De patienter som kommer hit kommer till stor del att följas upp av en sjuksköterska som utför förbestämda ordinationer och/eller behandlingar. Arbetet på uppföljningsmottagningen är självständigt, men du har alltid en kardiolog att konsultera vid behov.
Du har i Trelleborg goda möjligheter att utvecklas utifrån din egen kompetens. Det är även förväntat att du som sjuksköterska deltar i våra schemalagda utbildningsdagar som vi har för fortlöpande kompetensutveckling av gruppen.
Det är viktigt för oss att du som medarbetare ska känna trygghet och stabilitet samtidigt som du hela tiden får stimulans och utveckling på din arbetsplats. Som sjuksköterska hos oss tilldelas du en mentor och kommer att ha regelbunden reflektionstid tillsammans med mentorer och andra nya kollegor inom vårt verksamhetsområde.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med arbete dag och kväll, men det kan även finnas möjlighet till viss nattjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Vi söker dig som vill vara med och driva enheten framåt tillsammans med teamledare, kollegor och din närmsta chef. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och har förmåga att kunna hantera och prioritera när tempot är högt. Som person vill vi att du tar ansvar och fattar egna beslut utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi värdesätter även att du är engagerad, intresserad av att lära dig, är serviceinriktad samt har en god samarbetsförmåga. Du är engagerad i patienten, flexibel i ditt arbetssätt och besitter en god kommunikativ förmåga. Vi vill att du ser möjligheter istället för hinder och är en ambassadör för utveckling och förbättring. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i rekryteringen, varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Hedvägen 46 (visa karta
)
231 85 TRELLEBORG Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Kontakt
Jenny Welbert, Enhetschef 0410-556 15 Jobbnummer
9998885