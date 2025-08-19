Sjuksköterska till hjärtavdelning 47 alternativt HIA, Thoraxcentrum
2025-08-19
Vi söker dig som är Nyexaminerad eller erfaren sjuksköterska som vill utvecklas inom Thoraxcentrum
Du erbjuds
- ett individuellt introduktionsprogram som är anpassat till verksamheten och baseras på dina tidigare erfarenheter och kompetenser samt ett kontinuerligt stöd från våra erfarna sjuksköterskor samt vår instruktionssjuksköterska
- en arbetsmiljö där vi hjälps åt, vi ser och bekräftar varandra och där vi hjälper varandra att utvecklas
- en arbetsplats med ett delaktigt och närvarande ledarskap
- att bli en del av ett team som samarbetar för att alla ska lyckas i sitt uppdrag
- utvecklingsmöjligheter inom klinikens enheter
- ett stimulerande, utmanande och lärorikt arbete där du kan bygga på din kompetens inom en verksamhet med olika vårdnivåer samt ges möjlighet till rotation mellan klinikens enheter.Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
Thoraxcentrum ger högspecialiserad hjärt- och lungkirurgisk sjukvård samt vård inom områdena invasiv elektrofysiologi, pacemaker, ICD/CRT, invasiv kardiologi/PCI och TAVI. Inom kliniken arbetar cirka 200 medarbetare på vård-, intensivvård- och röntgenavdelningar samt inom mottagnings- och operationsverksamheter. Vi har ett brett och varierande arbetsinnehåll och bedriver såväl akut som planerad verksamhet. Vi är en professionell kunskapsorganisation som kännetecknas av hög vårdkvalitet, utvecklingsvilja, ansvar och delaktighet.
Vi erbjuder också flextid, friskvårdsbidrag och fri tillgång till gym.
Thoraxcentrum erbjuder dig som ny sjuksköterska (oavsett om du är nyutbildad eller erfaren) en möjlighet till avancemang inom kliniken, kompetensutveckling och omväxlande arbetsuppgifter inom kardiologi. Detta sker genom individanpassad introduktion, internutbildningar på både teoretisk och praktisk nivå genom hospiteringar och genom möjlighet till betalda vidareutbildningar.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Om jobbet
Avdelning 47 består av en kardiologisk vårdavdelning med 14 platser samt en hjärtintensivvårdsavdelning (HIA) med 4-6 platser. På vardagar, under dagtid, har vi en avdelningskoordinator som sköter logistik samt fördelar vårdplatser och resurser.
På vårdavdelningen bedriver vi specialiserad hjärtsjukvård, främst med inriktning mot ischemi, kranskärl, arytmiutredning, hjärtsvikt och hjärtklaffsjukdom. På HIA bedriver vi högspecialiserad hjärtintensivvård och är utrustade med modern teknisk apparatur. Du lär dig att hantera CPAP, ischemimonitorering, artärkateter samt behandling med inotropi. På HIA ligger patienter i det mer akuta skedet av sin sjukdom och arbetet erbjuder stor utveckling och utmaning.
En anställning hos oss innebär att du kommer få del av schemalagda utbildningsinsatser från våra kompetenta läkare och instruktionssjuksköterskor. Dessa utbildningsinsatser kommer vi koppla mot din individuella profil som därefter ligger till grund inför kommande löneöversyn.
På vårdavdelningen arbetar vi i vårdlag med sjuksköterska och undersköterska samt ytterligare en sjuksköterska som stöttar och hjälper vid behov. På hjärtintensiven, med en högre vårdnivå, har man ansvar för 1-4 patienter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller IVA-sjuksköterska, vi välkomnar såväl nyutbildade som mer erfarna sjuksköterskor. Vi ser tillsammans till så att du kan växa in i din roll över tid och att vi hittar en vårdnivå som passar dig. Erfarenhet från hjärtsjukvård eller akutsjukvård är meriterande men inget krav.
Vi ser att du har god samarbetsförmåga och att du bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat. Vi värdesätter att du är positiv och att du har ett ödmjukt förhållningssätt.
Du är ambitiös, vill utvecklas och vågar ta ansvar. Du kan prioritera i akuta situationer och har en förmåga att arbeta i ett högt arbetstempo. Du bemöter patienter och kollegor med omtanke, respekt samt bidrar med din kunskap och entusiasm. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpnade.
Hjärtligt välkommen med din ansökan till oss redan idag.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
