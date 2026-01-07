Sjuksköterska till Hjärt- och medicinavdelningen
Hjärt- och medicinavdelningen Kullbergska sjukhuset, KatrinehomPubliceringsdatum2026-01-07Om företaget
Vi är hjärt- och medicinavdelningen Kullbergska sjukhuset - en liten avdelning på ett mindre sjukhus där familjär stämning råder.
Omväxlande är ett ord som beskriver arbetet på hjärt- och medicinavdelningen! Inget arbetspass är det andra likt.
Vi hjälps åt och arbetar tillsammans för patienternas bästa.
Vi behöver bli fler - vill du bli vår nya kollega? Som kollega till oss får du vara med om mycket. Utmaningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från alla kollegor. Sjuksköterskegruppen på avdelningen har en vid spridning i sin sammansättning utifrån ålder och erfarenhet och vår arbetsglädje är stor.
Hur är det att arbeta hos oss?
Så här beskriver sjuksköterskan Alice sitt arbete på hjärt- och medicinavdelningen:
"Att arbeta på hjärt- och medicinavdelningen är lärorikt och intressant då den ena dagen inte är den anda lik. Vi vårdar patienter som inte bara är hjärtsjuka utan har många olika diagnoser, vilket gör att man får en bred kompetens gällande olika sjukdomstillstånd. Vi arbetar i team vilket passar mig som är relativt ny inom professionen då jag alltid har folk runt om mig att kunna fråga, få hjälp och stöttning av".Arbetsuppgifter
På hjärt- och medicinavdelningen bedriver vi vård dygnet runt för patienter med medicinska sjukdomstillstånd. Vår spetsfunktion är patienter med olika hjärtsjukdomar där vi har möjlighet till telemetriövervakning. Hos oss får du en bred grund att stå på i yrkesutövandet som sjuksköterska. Vi tar emot våra patienter från akutmottagningen och från andra sjukhus, både inom regionen men även från andra regioner. Som sjuksköterska ingår du i ett team med andra professioner där fokus ligger i patienternas bästa.
Som en trygghet för dig har vi en arbetsledande sjuksköterska som har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att stötta och handleda all övrig personal i det dagliga vårdarbetet. Denna funktion är mycket uppskattad av både novis och erfaren personal.
Vi har kompetensutveckling på arbetstid i form av utbildning varannan vecka. Vi tror att det är viktigt att kunna utvecklas inom yrket för att trivas och vi värdesätter även arbetsglädje för att få en bättre arbetsmiljö.
Din kompetens
Vi söker dig som studerar sista terminen till sjuksköterska eller som är legitimerad sjuksköterska.
För att trivas hos oss föredrar du ett omväxlande arbetstempo där inget arbetspass är det andra likt. Du är trygg, stabil, har lätt att anpassa dig till olika situationer och har en god samarbetsförmåga. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetsdagen för patienternas bästa.
Du har en god empatisk förmåga, är noggrann och mån om att arbeta med kvalité på ett målinriktat sätt. Du trivs med att vara en del av ett tvärprofessionellt team med patienterna i fokus, där alla yrkesgrupper lär av varandra. Du är nyfiken, tar egna initiativ och vill vara med och utveckla verksamheten.
Som ny sjuksköterska på hjärt- och medicinavdelningen erbjuds du individuell inskolning, oavsett om du är ny i yrket eller har arbetat några år. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. I urvalsprocessen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Låter detta intressant för dig så sök till oss! Självklart ordnar vi med hospitering innan du tar klivet fullt ut och blir en del av oss.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Vi kan erbjuda dag/kväll med helgtjänstgöring.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Sofia Lundell, 070-228 92 62.
Facklig företrädare Malin Edlund, 070-256 33 85.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på hjärt- och medicinavdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-31.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
