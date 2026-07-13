Sjuksköterska till Hjärt- ärlmottagningen, Hjärtcentrum
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-13
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hjärtcentrum i Umeå har som mål att skapa den bästa vården för hjärtsjuka i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter.
I Hjärtcentrum ingår Hjärt-kärlmottagningen, Thoraxkirurgi, Kardiologen, PCI-lab, Arytmienheten samt klinisk fysiologi och centrum för kardiovaskulär genetik. Vi utreder, behandlar och opererar patienter från hela norra regionen med sjukdomar i hjärta, lungor och kranskärl. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har en kompetent personal kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. I nära samarbete med universitetet bedriver vi forskning, utveckling och utbildning. Vi är ca 400 medarbetare på Hjärtcentrum.
På Hjärt-kärlmottagnigen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, kurator, medicinska sekreterare och läkare. Vi samarbetar mellan professionerna för att ge god vård och utveckla verksamheten till det bättre.
Du möter en bred och varierad patientgrupp med hjärt- kärlsjukdomar, till exempel ateroskleros, hjärtsvikt och arytmier. På mottagningen finns även patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH), vuxna med medfödda hjärtfel (ACHD) och patienter efter hjärttransplantation.
Vi söker nu sjuksköterska till vårt härliga team på Hjärt-kärlmottagningen. Hos oss möts du av en välfungerande mottagning med arbetsglädje, kunskap och öppet klimat. Vi erbjuder ett varierande och utvecklade arbete där din kompetens nyttjas för verksamheten och patientens bästa. Du erbjuds individanpassad inskolning och har även möjlighet att nyttja friskvårdstimmen alternativt friskvårdsbidrag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du med uppföljning av patienter efter genomförda interventioner och operationer av tillstånd som hjärtinfarkt, hjärtsvikt och förmaksflimmer. Du ger information, rådgivning, och stöd kring sjukdomen, behandling och levnadsvanor.
Du har nära samarbete med läkare och andra professioner. Arbetet innefattar egna mottagningsbesök, samt uppföljning av patienter via telefon och digitala kontakter.
Jobbet innebär även att du arbetar med sedvanliga mottagningsuppgifter såsom telefonrådgivning, kommunikation via 1177, patientadministration, dokumentation samt planering och koordinering av besök och insatser. Rollen innebär stora möjligheter till eget ansvar, utveckling och fördjupning inom hjärtsjukvård.
Du arbetar både självständigt och i team med ansvar för egna patientflöden inom mottagningens olika uppdrag, med ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från varje patients behov, resurser och delaktighet. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till ett gott arbetsklimat och ett professionellt bemötande där patientens behov alltid står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av hjärtsjukvård.
Erfarenhet av mottagningsarbete och/eller specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård är meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är trygg i din profession och har ett personcentrerat förhållningssätt. Du har god förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du värdesätter samarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Arbetet innebär många kontakter med patienter, närstående och olika yrkesgrupper, vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande. Du är strukturerad, flexibel och har lätt för att prioritera och anpassa ditt arbete utifrån verksamhetens och patienternas behov.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enlig överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331091". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå Kontakt
Sektionsledare
Maria Mamhidir Eriksson maria.mamhidireriksson@regionvasterbotten.se 090-785 68 64 Jobbnummer
10000659