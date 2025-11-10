Sjuksköterska till HIA/hjärtavdelningen
På hjärtavdelningen och hjärtintensivvårdsavdelningen på Hudiksvalls sjukhus arbetar sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor och kardiologer tillsammans för att våra patienter ska få rätt vård i rätt tid, att vår personal ska trivas på jobbet och för att våra arbetssätt ska vara moderna och effektiva. Vi har roligt på jobbet, hjälps åt när det behövs och har en genuin familjär känsla. Hos oss står omtanke för både patienter och varandra i centrum för vi vet att det är tillsammans vi skapar trygg och professionell vård. På avdelningen har vi 22 vårdplatser och vårdar patienter med olika typer av medicinska sjukdomar samt hjärtsjukdomar som till exempel kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier.
Då två av våra kollegor går vidare mot nya kapitel, en till ett välförtjänt pensionärsliv och en annan till studier, så söker vi därför två sjuksköterskor som vill bli en del av vårt härliga team. Kom och gör skillnad tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Att arbeta som sjuksköterska på hjärtavdelningen innebär ett varierat och meningsfullt arbete där du möter patienter i både akuta och stabila skeden. Här blir du en nyckelperson i patientens upplevelse av vården och en viktig del av teamet som övervakar, behandlar och stöttar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• vara arbetsledare för ditt vårdlag och samordna både medicinska frågor samt omvårdnadsfrågor
• vårda patienter med olika typer av medicinska sjukdomar/hjärtsjukdomar
• vårda patienter som övervakas med telemetri
• administrera läkemedel.
När du blivit varm i kläderna så får du möjlighet att arbeta på HIA:s akutsalar, något som många av våra medarbetare lyfter som både utmanande och roligt.
Hos oss får du
• en individuellt anpassad introduktion
• 4 veckors introduktion tillsammans med erfaren sjuksköterska, följt av 2 veckor sida vid sida med en annan ny kollega (totalt 6 veckors intro)
• möjlighet till mentor och fortsatt stöd i din utveckling
• goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.
Efter några år hos oss finns det möjlighet att gå fördjupningskurser eller att utbilda dig på magisternivå inom kardiologi.
För dig som brinner för utbildning finns även möjlighet att gå en handledarutbildning på Högskolan i Gävle.
Som arbetsgivare är vi mån om dig som arbetstagare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
För att trivas hos oss behöver du vara en lagspelare som gillar att samarbeta och som gärna delar med dig av både kunskap och energi till dina kollegor. Du har en flexibel inställning och ser möjligheter även när planerna snabbt ändras, något som är en stor tillgång i en miljö där tempot kan växla. Du har ett bemötande som gör att du alltid möter kollegor, patienter och närstående med respekt, värme och omtanke och du har en naturlig förmåga att skapa trygghet och förtroende. Vidare är du en person som ser vad som behöver göras, tar ansvar och bidrar aktivt till att utveckla både arbetet och arbetsglädjen i teamet. Hos oss värderas engagemang och viljan att växa högt och vi välkomnar både nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor som vill växa tillsammans med oss.
I rollen som sjuksköterska hos oss ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av hjärtsjukvård.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
