Sjuksköterska till hemsjukvårdsområde Nord 4
2026-03-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Klippan
Vill du vara en del av vårt team där vi tillsammans skapar förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Hos oss ingår du i ett härligt team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i de norra delarna av Helsingborg.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Hos oss får du möjligheten att arbeta i en verksamhet där din omvårdnads kompetens värdesätts högt och där det finns utrymme för både professionell och personlig utveckling.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bistå med bedömning av den enskildes tillstånd och utifrån det vidta åtgärder. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Du ansvarar för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt vara stöd för övriga professioner i teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet i yrket. Du har goda kunskaper i relevant lagstiftning, såsom HSL, SoL och LSS, och är trygg i att arbeta i digitala system. Tjänsten innebär resor i verksamheten och kräver därför B-körkort, och ibland använder vi även cykel för att ta oss till våra patienter.
Det är meriterande om du har erfarenhet från hemsjukvård eller av teamarbete i multiprofessionella sammanhang, särskilt om du tidigare varit delaktig i att utveckla eller stärka arbetssätt i en verksamhet.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som är trygg i dig själv och bekväm med att arbeta självständigt samt att handleda andra. Du en drivande och lösningsfokuserad person som är van vid att prioritera i dina arbetsuppgifter. Vidare så uppskattar du variation och tar ansvar även när förutsättningar skiftar. Du ser möjligheter där andra ser hinder och du trivs när inte allt är "klart", då du gärna kliver fram, tar initiativ och skapar ordning och struktur som gör skillnad i vardagen.
Vi värdesätter särskilt ditt lugn, din förmåga att skapa stabilitet och ditt sätt att stärka lagandan. Hos oss blir du en viktig del av ett team som utvecklas och bygger hållbara och tydliga arbetssätt tillsammans.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-115041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://www.helsingborg.se
Carl Westmans allé 5 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Elin Amrén Elin.Amren@Helsingborg.se Jobbnummer
9790913