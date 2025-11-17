Sjuksköterska till hemsjukvården på syd
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2025-11-17
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård i Gävle
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Gillar du att utföra medicinska uppgifter och ge vård till patienter i deras hem? Flertalet patienter klarar själva inte av att ta sig till vårdinrättningar, utan behöver att du som sjuksköterska kommer hem till dem istället. Detta för att ge vård utifrån individens behov. Vill du ha en betydelsefull och viktig uppgift för våra patienter som är inskriva i hemsjukvården? Vad roligt! Sök tjänsten till oss!
Vi söker inspirerade, engagerade och duktiga sjuksköterskor som vill arbeta i hemsjukvården. Som sjuksköterska i hemsjukvården möjliggör du att patienter kan få medicinsk vård och omvårdnad i hemmet, så att dem får möjlighet att bo kvar hemma på ett tryggt och värdigt sätt. Vi arbetar i team med läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, hemtjänstutförare och andra vårdgivare. Dessutom har du en nära dialog med patienten och anhöriga. Allt i syfte för att kunna ge en god och nära vård. Som sjuksköterska i hemsjukvården kommer du ha en central och viktig roll för våra inskrivna patienter.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
* Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter i hemsjukvården
* Vara omvårdnadsansvarig och genomföra medicinska bedömningar
* Arbeta i team kring patienten med bl.a. fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare
* Planera och genomföra hembesök samt uppföljningar
* Handleda och delegera omvårdnadsuppgifter till omvårdnadspersonal och studenter
* Dokumentera i Treserva och registrera uppgifter i andra verksamhetssystem
* Arbeta förebyggande för att främja patientens hälsa och välbefinnande
* Arbeta i vår konsultverksamhet kvälls- och helgtid
Vi söker dig som:
Är du redo att göra verklig skillnad för våra patienter varje dag? Hos oss får du inte bara ett meningsfullt arbete utan du får också arbeta med engagerade kollegor där du får möjlighet att växa, utvecklas och bidra till att ge vård i världsklass. Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt kompetenta team!
Vi ser fram emot att välkomna just dig till vårt team!
Tjänsten är förlagd till största delen av arbete på dagtid men i schemat ingår även kväll- och helgtjänstgöring. Du kommer då att arbeta i vår konsultverksamhet som innefattar kommunens vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård samt service- och gruppbostäder inom LSS och socialpsykiatri.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har arbetat som sjuksköterska minst två år. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket i tal, skrift och läsförståelse då arbetet kräver att föra dokumentation samt utföra andra administrativa uppgifter. B-körkort för manuellt växlad bil samt körvana är ett krav då du ska köra till patienternas hem.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård och om du kan systemen Treserva, TES, Lifecare, NPÖ och Pascal.
För att lyckas i rollen som sjuksköterska är du flexibel och du kan snabbt ställa om och ta beslut utifrån patienten och dess behov. Du arbetar patientsäkert, tar initiativ och ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda. Du är en strukturerad person som ser vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Vidare har du god kommunikativ förmåga och anpassar ditt språk utifrån mottagaren. Du är trygg i din roll som sjuksköterska.
Då vi arbetar i team i nära samarbete med patient och anhöriga är du duktig på att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Med en god samarbetsförmåga hanterar du arbetssituationer med ett gott omdöme och hög integritet. Du inger förtroende, skapar tilltro, tillit och sprider lugn. Du ser möjligheter i förändringar.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan, tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för våra patienter inom hemsjukvården.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287711". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård Kontakt
Enhetschef
Linda Kuoljok Holmgren linda.kuoljok_holmgren@gavle.se 026-17 94 45 Jobbnummer
9607219