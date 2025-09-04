Sjuksköterska till hemsjukvården på Handens Vårdcentral
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Haninge Visa alla sjuksköterskejobb i Haninge
2025-09-04
Handens vårdcentral växer och vi behöver nu utöka vår bemanning med en sjuksköterska på heltid.
Vi söker nu dig som är engagerad, driven och värdesätter god samarbetsförmåga och vill bedriva god kvalitativ vård.
Handens vårdcentral består även av Haninge rehab, Dalarö vårdcentral samt Haninge BVC.
Vill du vara med i vår härliga grupp och tror på ett gott samarbete med mycket skratt, då är du välkommen till oss. Är du dessutom intresserad av verksamhetsutveckling, kommer dessa egenskaper väl till pass då arbetsplatsen ständigt strävar efter att förbättra sin arbetsmiljö och processer. Tillsammans sköter vi vårt uppdrag och utvecklar vår verksamhet i en trivsam miljö.
Vår mottagning ligger belägen i en vacker skärgårdskommun och har drygt 19 750 patienter listade. Goda kommunikationer, ca 20 minuter från Stockholms city. Samverkan med övriga vårdaktörer som kommun, anhöriga och slutenvården är viktigt för oss och tillhör det dagliga arbetet.
Hos oss arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor tillsammans med läkare och hemsjukvårdspersonal. Vi har en öppen dialog och nära till teamarbete i all patientkontakt.
Som anställd hos oss och i Stockholm läns landsting finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. Vi erbjuder olika förmåner som exempelvis fri sjukvård i öppenvård samt friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker en kollega till vårt hemsjukvårdsteam som består av sjuksköterskor, undersköterskor och en specialistläkare. Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete med eget ansvar samt gott och nära samarbete med de övriga i teamet. Våra hemsjukvårdspatienter bor i närområdet och till dem tar vi oss till fots, bil och med cykel.
Som sjuksköterska är det viktigt att kunna se förändringar i patientens status, kunna utvärdera och rapportera till de övriga i teamet. Vi dokumenterar i Takecare. Vi samverkar även med anhöriga, kommun och slutenvård som är andra viktiga vårdaktörer runt patienten.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller distriktsköterska. Erfarenhet av primärvård samt journalsystemet Take Care och Tele Q är meriterande. B Körkort är ett krav. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en positiv inställning som är med och bidrar till en god arbetsmiljö. Du behöver ha lätt för att samarbeta men även kunna ta eget ansvar. Du ska vara serviceinriktad och kan ge "det lilla extra" till patienterna du möter. Arbetsbelastningen kan variera vilket ställer krav på flexibilitet, förmåga att prioritera och ett strukturerat arbetssätt. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning

Månadslön
Månadslön
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
