Sjuksköterska till hemsjukvården på Flemingsbergs vårdcentral
Välkommen att arbeta hos oss på Flemingsbergs vårdcentral i Flemingsbergs centrum med närhet till både bussar och pendeltåg med ca 15 min till Stockholm city.
På vårdcentralen finns distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, sjuksköterskeledda mottagningar, hemsjukvård, BVC, psykosocialt team och laboratorium.
Vill du vara med och arbeta i ett glatt gäng och tycka om att arbeta med människor från olika kulturer och med olika bakgrund, då är du välkommen till oss.
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska till hemsjukvården.
Anställningsform:
Vikariat på 1 år. Sysselsättningsgrad 100%.
Kvalifikationer:
Du är legitimerad sjuksköterska gärna med erfarenhet av primärvård. B körkort är ett krav.
Personliga egenskaper:
Att du är noggrann och har servicekänsla är en självklarhet. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
