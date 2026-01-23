Sjuksköterska till hemsjukvården Norrtälje | Tiohundra
Att ha frihet att planera din arbetsdag är en av de stora fördelarna med att arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvården.
Vi söker just nu en engagerad kollega som vill vara med och bidra med sin kunskap och sina idéer för att ge våra patienter den bästa möjliga vården. Hos oss är laganda viktigt, och vi stöttar varandra i vardagen. Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
I Hemsjukvården erbjuds ett självständigt arbete där du får vara med och utveckla verksamheten. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med andra sjuksköterskor, rehabpersonal och omsorgspersonal för att tillgodose patienternas vårdbehov. Du handleder omvårdnadspersonalen och arbetet sker i team tillsammans med hemtjänstpersonalen. Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag, med viss helgtjänstgöring var åttonde vecka. Tjänsten utgår från Norrtälje.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Basal hemsjukvård såsom såromläggningar, kateterskötsel och läkemedelshantering
Upprätta vårdplaner
Bedömningar av patienters behov och uppföljningar
Kvalitetsregister
Delegeringar
Samverkan med kollegor i kundvalet och övriga vårdinstanser
Handleda omvårdnadspersonal
Ansvara för kvalitetsregister, delegeringar och omvårdnaden för omkring 30 patienter
Om vårt erbjudande
Hos oss får du ett självständigt arbete med möjlighet att planera din egen dag och en viss flexibilitet i schemaläggningen. Vid arbete med telefonjour finns även möjlighet till flexibel arbetsplats. Vi ser varje medarbetares utveckling som viktig och uppmuntrar interna karriärvägar inom företaget. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag på 5000 kr årligen. Läs mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska, distriktssjuksköterska eller sjuksköterska med vidareutbildning inom äldreomsorg
Inneha B-körkort och körvana
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande för tjänsten
Förskrivningsrätt och erfarenhet inom yrket
Vidareutbildad till Distriktssköterska eller inom Äldreomsorg
Som person drivs du av din medicinska kunskap samtidigt som din empatiska förmåga hjälper dig att bemöta patienter och kollegor på ett bra sätt. Du är självgående och kan planera din tid efter patienternas behov. I rollen ingår att kunna omprioritera vid behov, varför det är viktigt att du är trygg i att fatta snabba beslut. Samarbetsförmåga är också en nyckel, eftersom du kommer att arbeta nära många olika yrkesgrupper.
Du delar våra värderingar som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Basal hemsjukvård är en del av kundval Tiohundra, tillsammans med hemrehabilitering och hemtjänst i Norrtälje. Vi har ett nära samarbete med de vårdcentraler där våra patienter är listade, och vi ansvarar även för boenden inom LSS och socialpsykiatrin. Tillsammans med omsorgspersonalen i hemtjänsten har vi regelbundna gemensamma frukostar och ett nära samarbete.
Här är vad några av våra kollegor säger om sitt arbete:
"Det bästa med jobbet, förutom patienterna, arbetsuppgifterna och kollegorna, är friheten. Jag kan själv planera min arbetsdag."
"Det är ett flexibelt arbete med frihet under ansvar."
"Vi arbetar i team tillsammans med hemsjukvårdsläkare, paramedicinare och hemtjänstens omvårdnadspersonal."
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
