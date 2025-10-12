Sjuksköterska till Hemsjukvården Meliva Nynäshamn
2025-10-12
Sjuksköterska till hemsjukvården- Välkommen till Meliva Vårdcentral Nynäshamn
Vill du arbeta i ett värderingsstyrt vårdteam där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva Vårdcentral Nynäshamn får du möjlighet att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor - i en trygg, engagerad och utvecklingsinriktad hemsjukvård där patientens behov alltid står i centrum.Publiceringsdatum2025-10-12Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och självständig sjuksköterska till vårat hemsjukvårdsteam. Du blir en del av ett kompetent team med kollegor som värdesätter samarbete, utveckling och arbetsglädje.
Meliva Nynäshamn är en välfungerande vårdcentral med bred primärvårdsverksamhet. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och psykologer i nära samarbete för att möta våra patienters behov på bästa sätt. Hos oss präglas vardagen av kollegialt stöd, kontinuerlig utveckling och hög patientsäkerhet.
Som sjuksköterska hos oss i hemsjukvården ansvarar du för ett brett och självständigt arbete som kombinerar medicinsk kompetens med nära kontakt med patienter i deras hemmiljö. Du kommer att ha en arbetsledande funktion och jobbar i team med undersköterskor och läkare.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Bedömning av hälsotillstånd och planering av vårdinsatser
Läkemedelsgenomgångar
Läkemedelshantering, injektioner, provtagning
Sårvård, vaccinationer
Samverkan med kommun, hemtjänst, rehab, geriatrik och slutenvård
Aktivt deltagande i kvalitets- och förbättringsarbete
Vi erbjuder dig
En värderingsstyrd organisation med patienten i fokus
Kollegialt stöd och samarbete i ett engagerat team
Möjlighet att utveckla både dina egna färdigheter och verksamhetens arbetssätt
Tydlig introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
Flexibla arbetstider och trivsam arbetsmiljö med närhet till kollektivtrafik
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från hemsjukvården
Är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att självständigt bedöma patientens behov
Har god kommunikativ förmåga, är empatisk och bemöter patienter professionellt
Är strukturerad och ansvarstagande, men samtidigt flexibel och lösningsorienterad
Trivs i teamarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat
Är intresserad av att delta i verksamhetsutveckling
Meriterande: Erfarenhet av TakeCare samt LifeCare
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Placering: Nynäshamn
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Jennie Wennerberg
Roll: Verksamhetschef
Mail: jennie.wennerberg@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Telivägen 8 (visa karta
)
149 42 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Meliva Nynäshamn Jobbnummer
9552456