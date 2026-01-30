Sjuksköterska till hemsjukvården, kväll och natt
Ulricehamns kommun / Undersköterskejobb / Ulricehamn Visa alla undersköterskejobb i Ulricehamn
2026-01-30
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ulricehamns kommun i Ulricehamn
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Kommunens hälso- och sjukvård har de senaste åren utvecklats till att ge mer avancerad vård i patientens hem med såväl planerade som akuta hälso- och sjukvårdsinsatser. Hemsjukvårdsorganisationen ansvarar för patienter i alla åldrar med olika diagnoser och varierande behov.
I ditt ansvar ingår sedvanliga hälso- och sjukvårdsinsatser så som medicinska bedömningar, vård i livets slut och anhörigkontakt för våra patienter i kommunen. I din roll ingår också utbildning och handledning av omvårdnadspersonal och du kommer även att vara arbetsledare under jourtid.
Arbetstiden för denna tjänst är förlagd till kväll/natt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gillar utmaningar och ser möjligheter för att bidra till en god patientsäkerhet.
För att trivas i din roll är du trygg och stabil som person. Du är ansvarstagande, har ett flexibelt förhållningssätt och en förmåga att anpassa dig till olika situationer. Du är strukturerad och kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Som person värdesätter du ett gott samarbete med andra och kan se fördelar med teamarbete. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från kommunal hemsjukvård.
B-körkort är ett krav då bil används som transportmedel i arbetet.
ÖVRIGT
Ange i din ansökan hur dina erfarenheter och kompetenser matchar kvalifikationerna ovan.
Tillsättning sker under förutsättning att nödvändiga beslut fattas och att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens omställningsarbete.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR. Observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns kommun
(org.nr 212000-1579) Kontakt
Enhetschef
Jessica Rosell jessica.rosell@ulricehamn.se 0321-595697 Jobbnummer
9714907