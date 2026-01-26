Sjuksköterska till hemsjukvården inom omsorgsnämnden
Uppsala kommun, Avdelning HS OSN / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2026-01-26
Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning HS OSN i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vill du arbeta nära patienten i en verksamhet där ditt omdöme och engagemang verkligen gör skillnad? Här får du en varierad vardag, ett nära team och en arbetsmiljö där olika professioner möts och lär av varandra. Varmt välkommen med din ansökan.
Nu söker vi två legitimerade sjuksköterskor till vårt område inom hemsjukvård. Den ena tjänsten riktar sig till personer under 65 år och den andra till personer som har assistansbeslut.
Vår arbetsplats ligger på Fyrisborgsgatan 1 och härifrån utgår vi när vi gör hembesök. Omsorgsnämndens legitimerade personal sitter tillsammans på samma våningsplan. De gemensamma lokalerna och närheten till kollegorna förenklar det dagliga arbetet och gör det lätt att samlas i professionsgrupper, olika arbetsgrupper och för gemensamma utvecklings- och utbildningsinsatser.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du en central roll där du, med patienten i fokus, bidrar med din kompetens, ditt omdöme och ditt engagemang. Arbetet är varierat och ger dig möjlighet att verkligen göra skillnad inom ditt område.
Till dina mer konkreta arbetsuppgifter ingår:
• Bedöma, genomföra och planera behov av HSL-insatser samt följa upp och utvärdera behandlingsresultat.
• Handleda och delegera HSL-uppgifter till omvårdnadspersonal.
• Ansvara för läkemedelshantering.
• Delta i teamsamverkan kring patienten.
Som sjuksköterska planerar du själv dina arbetsdagar utifrån patienternas behov och arbetar nära i team tillsammans med övriga sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och verksamhetschef.
I gruppen finns ett gott stöd och vi strävar efter att du, tillsammans med oss, ska kunna utveckla både verksamheten och din egen profession i ett nära och tryggt samarbete med kollegorna.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har B-körkort. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har god vana av dokumentation och att arbeta i digitala system.
Som person vågar stå för det du tycker och tar ansvar för dina beslut. Du anpassar dig lätt när något förändras och ser möjligheter i nya situationer. Du samarbetar bra med andra och bemöter människor på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom lyssnar, kommunicerar och hanterar du konflikter på ett konstruktivt sätt. Du kan också sätta dig in i andras situation utan att ta över deras känslor.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Gunilla Myrberg, verksamhetschef, 018-727 80 92
Facklig företrädare: Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 018-67 70 47
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 80 18.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00086". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning HS OSN Kontakt
Verksamhetschef
Gunilla Myrberg 018-727 80 92 Jobbnummer
9705731