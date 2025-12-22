Sjuksköterska till hemsjukvården i Råneå!
2025-12-22
Ta chansen! Vi söker nu en kollega till hemsjukvården med placering i Råneå som har drivkraften och vill göra skillnad för människor i deras vardag. Arbetet är mycket flexibelt och ger dig möjlighet att själv planera, prioritera och styra över din arbetsdag.När du börjar hos oss får du introduktion och stöd för att växa in i din roll. Vi tillhandahåller mentorskap, utbildning och handledning i våra arbetssätt. Vi sätter din kompetensutveckling i fokus och ger dig det stöd och den inspiration som behövs för din professionella utveckling.
Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss och inom Luleå kommun? Besök gärna http://www.lulea.se/anstallning.
Flyttar du från annan ort? Det finns möjlighet till flyttbidrag.
Din roll hos oss
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du över omvårdnaden för kommunens patienter som omfattas av hemsjukvård i Råneå. Dina patienter bor i ordinärt boende.Arbetet innebär att du är bilburen men du har ett kontor där du och dina kollegor påbörjar er dag och utgår ifrån. Under jourtid (kvällar och helger) kommer du även i kontakt med dina övriga kollegor inom organisationen, våra äldre och sjuka inom både vård- och omsorgsboende. I uppdraget ingår planerade och oplanerade hembesök. Som sjuksköterska får du ett stimulerande och varierande arbete. Du arbetar i team med både olika interna yrkesprofessioner och externa vårdgivare och har möjlighet att själv planera din arbetsdag. Rollen innefattar även:
• Planering och genomförande av vårdåtgärder
• Dokumentation
• Delegering av uppgifter till vårdpersonal
• Läkemedelshantering
• Utbildning och handledning av personal och patienter
Dina arbetstider är enligt schema främst dagtid. På en 12-veckorsperiod arbetar du 3 kvällar och 2 helger.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Du som söker ska ha ett genuint intresse och engagemang för att arbeta med patienter som har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vidare söker vi dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska
• Har B-körkort
• Har god digital kompetens och kan hantera telefon, appar, dator och program utan problem, samt har förmågan att snabbt lära dig nya digitala system och verktyg vid behov
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom hemsjukvård samt genomförd specialistutbildning med inriktning distriktssjuksköterska eller vård av äldre
Som person ska du vara samarbetsorienterad, strukturerad och lösningsorienterad. Vi lägger stort fokus på dina personliga kompetenser i denna rekrytering.
Låter jobbet spännande? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan till oss. Vi ser fram emot att ta del av den!Övrig information
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
