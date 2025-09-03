Sjuksköterska till hemsjukvården i Ljungby kommun
2025-09-03
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare. Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Varje medarbetare hos oss är med och gör skillnad för alla som bor och lever i vår kommun. Vill du vara med?
Vår senaste medarbetarenkät visar att 95% tycker att jobbet känns meningsfullt, 82% anser att de lär och utvecklas i sitt dagliga arbete och 83% tycker att de har en bra arbetsgivare som de kan rekommendera till sina vänner. Undersökningen visar också att 96% av våra medarbetare upplever att deras chef har tillit till att de utför sitt arbete på ett bra vis. Tillitsbaserad styrning och ledning är Ljungby kommuns ledningsfilosofi och något vi vill ska genomsyra vår organisation.
Som sjuksköterska i Ljungby kommuns hemsjukvård har du en varierande utvecklande arbetsdag och får förmånen till personliga möten med patienter i hemmiljö, både i ordinärt och särskilt boende. Du planerar självständigt ditt arbetspass i det team du arbetar. Arbetet innebär vidare att du som sjuksköterska utför avancerad vård i hemmet och arbetsuppgifterna består bland annat av läkemedelshantering, varierande medicintekniska uppgifter, bedömningar och palliativ vård. Handledning till patienter, anhöriga och omsorgspersonal är en stor del av ditt arbete.
Din arbetstid kommer att vara dag/kväll med helgtjänstgöring var femte helg. Vi arbetar efter ett fast 10 veckors schema som planeras med dina önskemål i fokus i så lång utsträckning som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom distriktssköterska eller äldrevård.
Du är en drivande och lösningsfokuserad person som är van vid att prioritera dina arbetsuppgifter. Du har egenskaper som bygger på en verksamhetsanpassad helhetssyn där du bidrar med gott bemötande, kompetens och viljan att utvecklas i team.
Respekt och engagemang, utifrån nytänkande, genomsyrar din personlighet. För dig är det viktigt med samarbete och att kunna bidra till och uppleva arbetsglädje. Du ska ha god datorvana och B körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Hos oss är balans i livet viktigt! Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera arbete med familj och fritid, därför tillämpar vi flextid i de verksamheter där det tillåter. Vi har möjlighet till semesterväxling, subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Som medarbetare har du gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad vid närliggande träningsanläggning och äventyrsbad, samt möjlighet att delta i andra aktiviteter.
Ljungby kommun erbjuder In- och medflyttarservice. Det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
